Sánchez niega que Illa se reúna con Puigdemont por presupuestos y lo enmarca en su política de "diálogo y convivencia"

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, se vaya a reunir este martes con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para garantizar el voto del partido nacionalista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha enmarcado esta visita a Bruselas en la política de "diálogo y convivencia" promovida desde la Generalitat.

En una entrevista en el 'Telediario' de 'TVE', que ha recogido Europa Press, Sánchez ha reconocido que fue informado por el propio presidente de la Generalitat de la reunión con Puigdemont, una decisión "coherente" con "la política de normalización de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa".

Para Sánchez, este encuentro "desde el punto de vista político" es "acertado", "porque creo que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española", ha recalcado.

En esta misma línea también se había pronunciado anteriormente el presidente de la Generalitat, quien enmarcó la visita a Bruselas en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo. "El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", expresó Illa, a la vez que lamentó no poder recibir al expresidente catalán en el Palau de la Generalitat al no aplicarse la ley de amnistía y confirmar que la reunión fue promovida por él y aceptada después por Puigdemont.