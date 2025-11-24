Sánchez niega que se reuniera con Otegi y Cerdán en un caserío de Euskadi para pactar su investidura: "Es mentira"
LA NACION
LUANDA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este lunes que se reuniera en el año 2018 con el líder de Bildu y el exdirigente socialista Santos Cerdán en un caserío del País Vasco y que allí pactaran el apoyo de esta formación a su investidura como presidente del Gobierno.
El exasesor ministerial Koldo García Izaguirre ha afirmado este mismo lunes que él mismo condujo el coche que llevó a Sánchez, que en ese momento era líder de la oposición, y a Cerdán al citado encuentro.
Sin embargo, Sánchez lo ha negado, en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre Unión Africana-Unión Europea de este lunes en Luanda (Angola). "Eso es mentira", ha manifestado.
