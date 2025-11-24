LA NACION

Sánchez niega que se reuniera con Otegi y Cerdán en un caserío de Euskadi para pactar su investidura: "Es mentira"

Sánchez niega que se reuniera con Otegi y Cerdán en un caserío de Euskadi para pactar su investidura: "Es mentira"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sánchez niega que se reuniera con Otegi y Cerdán en un caserío de Euskadi para pactar su investidura: "Es mentira"
Sánchez niega que se reuniera con Otegi y Cerdán en un caserío de Euskadi para pactar su investidura: "Es mentira"Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

LUANDA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este lunes que se reuniera en el año 2018 con el líder de Bildu y el exdirigente socialista Santos Cerdán en un caserío del País Vasco y que allí pactaran el apoyo de esta formación a su investidura como presidente del Gobierno.

El exasesor ministerial Koldo García Izaguirre ha afirmado este mismo lunes que él mismo condujo el coche que llevó a Sánchez, que en ese momento era líder de la oposición, y a Cerdán al citado encuentro.

Sin embargo, Sánchez lo ha negado, en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre Unión Africana-Unión Europea de este lunes en Luanda (Angola). "Eso es mentira", ha manifestado.

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
    1

    Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos

  2. Dibu Martínez pasó del error garrafal a ser figura, y Cuti Romero sufrió el poder de fuego del líder Arsenal
    2

    Aston Villa ganó con un Dibu Martínez que falló y fue salvador, y Cuti Romero padeció la goleada de Arsenal

  3. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    3

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  4. Una cuestión de fe: Inglaterra es, para los Pumas, el equipo definitivo a vencer
    4

    Razones para creer: Argentina creció como nación rugbística y tiene dos años por delante para madurar

Cargando banners ...