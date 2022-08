Sánchez no ve mayoría en el Congreso para reformar el delito de sedición, aunque se declara partidario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes que no ve mayoría parlamentaria para reformar el delito de sedición y ha asegurado que, si la hubiera, el Gobierno la plantearía "como no puede ser de otra manera".

Así lo ha traslado en declaraciones a los medios desde Tirana (Albania), al ser preguntado acerca de los compromisos del Ejecutivo para acabar con la judicialización de la política y en las reformas en las que está pensando si ha descartado tocar la sedición.

"He sido claro, yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos", ha asegurado, a la par que ha apuntado que a día de hoy no ve la mayoría parlamentaria necesaria, pero que si se alcanzara "el Gobierno planteará esa reforma, como no puede ser de otra manera".

Así, ha aseverado que no se trata de una cuestión "de opinión política", sino que España tiene que "homologarse" en ese tipo de delitos a otros países como democracia "consolidada que es". Por último, ha recalcado que la mayor parte de los penalistas afirman que hay una "necesidad" de reformar el Código Penal en estos delitos.