Sánchez ofrece a Ucrania personal para investigar crímenes de guerra y abre la puerta a posible genocidio

Traslada su apoyo a Zelenski para incorporarse a la UE pero recuerda que conlleva un proceso de transformación del país

MADRID, 21 Abr. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España enviará un equipo de alrededor de medio centenar de personas para colaborar con la oficina del Tribunal Penal Internacional (TPI) con el objetivo de investigar y perseguir posibles crímenes de guerra en Ucrania por parte del ejército ruso, al tiempo que ha abierto la puerta a que se haya podido cometer un delito de genocidio.

Así, ha indicado que España va a responder de inmediato a esta petición del TPI y hará que cuente con un equipo compuesto por al menos ocho agentes del Ministerio del Interior, "46 doctores" que harán visitas de campo y otros expertos que realizarán trabajos de laboratorio para el Ministerio de Justicia. En ese sentido ha apuntado que es prioritario que no haya impunidad.

Sánchez ha hecho este anuncio desde Kiev, en una comparecencia conjunta con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y la primera minsitra de Dinamarca , Mette Frederiksen. Ambos mandatarios se trasladaron este jueves a la capital ucraniana para reunirse con Zelenski y trasladarle el apoyo de sus países en plena guerra con Rusia.

Tras visitar la ciudad de Borodyanka, que estuvo bajo el control ruso, y conocer las "atrocidades" cometidas, según ha afirmado Sánchez piensa que estas no pueden permanecer sin castigo y por eso España va a aportar este equipo de profesionales, para investigar y perseguir a los responsables de "crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad".

Testimonio de la ocupación rusa

En este sentido, al ser preguntado por su mención expresa al delito de genocidio, Sánchez ha aclarado que quien debe certificar si se ha cometido o no es el tribunal internacional encargado pero ha recalcado que ha sido claro al no hablar solamente de crímenes de lesa humanidad y mencionar el genocidio. "He abierto la puerta a ello", ha afirmado.

Así, ha trasladado que la visita a esta ciudad les ha conmovido mucho dado que han podido hablar con testigos directos, militares y civiles que les han contado su experiencia bajo la ocupación rusa y el trato recibido por las tropas de Putin.

A este respecto, Sánchez ha relatado que los militares ucranianos no pudieron recoger los cuerpos de algunos compatriotas heridos que permanecían debajo de los escombros a sabiendas de que estaban vivos y que estos terminaron muriendo. "Más allá de verlo en los medios, poder verlo en primera persona es algo que emociona", ha señalado.

Apoyo para incorporarse a la ue

Por otro lado, Sánchez piensa que Ucrania ha expresado "claramente" su vocación europea y ha enfatizado que tiene derecho a seguir su propio destino y que España apoyará esa "aspiración legítima" porque "está claro que pertenece a la familia europea", según ha afirmado.

Al ser preguntado directamente si apoyará la entrada de Ucrania en la UE, Sánchez ha indicado que a España le gustan los procesos de ampliación porque no es uno de los países fundadores y se incorporó en los años ochenta. "Es nuestra filosofía", ha resumido.

Sin embargo, ha apostillado que la adhesión como nuevo socio lleva aparejado un proceso de transformación y que lo que le ha trasladado al presidente Zelenski es que España siempre va a apoyar a Ucrania "en este camino", ha terminado.