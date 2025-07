Sánchez ofrece medidas contra la corrupción para aplacar a sus aliados en el Gobierno español

MADRID, 9 jul (Reuters) - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó el miércoles un plan para erradicar la corrupción, con el que pretende mantener el apoyo parlamentario a su Gobierno después de que altos cargos de su gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fueran acusados de aceptar sobornos. Un juez del Tribunal Supremo ordenó el mes pasado la prisión preventiva de Santos Cerdán, ex número tres del partido, por las acusaciones de que recibió y distribuyó comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. Cerdán niega las acusaciones, que forman parte de una investigación más amplia sobre corrupción que ha llevado a la oposición a pedir unas elecciones anticipadas que amenazan con desestabilizar al Gobierno de Sánchez. Sánchez, secretario general del PSOE, declaró ante el Parlamento en una sesión extraordinaria sobre el caso que había considerado brevemente la posibilidad de dimitir, pero decidió permanecer en el cargo, argumentando que él mismo no había hecho nada malo.

"Soy un político limpio. No voy a tirar la toalla", afirmó Sánchez.

Sánchez, quien volvió a rechazar las peticiones de elecciones anticipadas, anunció 15 medidas, entre ellas impedir que las empresas declaradas culpables de soborno obtengan contratos públicos y trabajar con el equipo anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para acabar con los sobornos. Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular, instó a Sánchez a asumir la responsabilidad de su partido, informar de lo que sabe sobre el caso y convocar elecciones.

"No es que sea la única salida decente (...), es que ya no tiene otra", dijo Feijóo. La coalición minoritaria liderada por los socialistas se apoya en una débil alianza de partidos nacionalistas y de izquierda para aprobar leyes, que hasta ahora han dicho que no piensan apoyar la petición de moción de censura del conservador Partido Popular.

En el congreso de su partido celebrado el pasado fin de semana, Sánchez apartó de la dirección a varios aliados de Cerdán y anunció reformas en la maquinaria del partido "para evitar una excesiva concentración de poder" y proporcionar anonimato a los denunciantes. (Información de Emma Pinedo e Inti Landauro; edición de Aislinn Laing, Charlie Devereux y Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)