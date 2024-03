Moncloa sostiene que cada vez más países se acercan a las posiciones que defiende España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogará por que la Unión Europea se pronuncie por escrito contra la ofensiva terrestre anunciada por Israel contra la ciudad de Rafá, en la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves sen Bruselas, según indican fuentes gubernamentales.

El jefe del Ejecutivo también pedirá que se mantenga el apoyo de la Unión a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), a pesar de las denuncias contra algunos de sus integrantes, y que este compromiso quede recogido en las conclusiones de la cumbre.

En este sentido, las fuentes consultadas subrayan la importancia que tendrá la discusión sobre Oriente Medio que mantendrán los líderes europeos, la primera que se va a producir en profundidad en el Consejo Europeo desde el mes de octubre, cuando se llevaron a cabo los atentados de Hamás contra Israel, que desencadenaron la peor escalada del conflicto en décadas.

La ue buscará fijar conclusiones

En esta ocasión, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha decidido incluir este asunto como un "punto pleno" del orden del día, lo que significa que la intención es alcanzar unas conclusiones escritas de los miembros de la UE sobre la situación en Oriente Próximo.

Según indican las citadas fuentes, estas conclusiones se están negociando, pero consideran que las posiciones defendidas por España están siendo cada vez mejor acogidas por parte de los Estados miembros.

Asimismo, apuntan que hay un grupo no menor de países que están en línea con las posiciones que defiende España, otro grupo de países intermedios, que han ido acercándose y también otro pequeño grupo que está alejado y tiene otros intereses.

Con todo, subrayan que la tarea de Michel pasará por tener la habilidad de encontrar el justo equilibrio entre las distintas sensibilidades para poder plasmar un acuerdo. Son conscientes, sin embargo, que conseguir un texto de conclusiones sobre este tema es extraordinariamente difícil, más aún cuando las discusiones que se están llevando a cabo son de calado y no meras menciones superficiales.

Llamamiento al cese de hostilidades

España defiende que las conclusiones recojan que tiene que haber un llamamiento al cese de hostilidades, ya sea en forma de pausa o alto el fuego, pero que en todo caso permita hacer frente a la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Palestina.

Todo ello, según apuntan, sin perjuicio de la condena a los atentados de Hamás del 7 de octubre y del reconocimiento del derecho de Israel a defenderse, además de la petición de liberación incondicional e inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

En este sentido, España quiere dar la bienvenida al corredor marítimo que se está poniendo en marcha en las últimas semanas pero seguirá haciendo hincapié en la apertura de corredores terrestres.

Consecuencias "inimaginables" en rafá

También considera imprescindible que la UE se pronuncie en relación a la anunciada ofensiva en Rafá --en el extremo sur de la Franja de Gaza-- y hará un llamamiento a evitar por todos los medios que se produzca este ataque por las consecuencias "inimaginables" que podría tener, dado que hay alrededor de un millón y medio de personas en esta zona.

Según indican las fuentes de Moncloa, Sánchez también va a defender la necesidad de seguir apoyando a la UNRWA porque es la única organización internacional que tiene capacidad real sobre el terreno para distribuir la ayuda humanitaria de manera eficaz, rápida y urgente.

No obstante, consideran que deben continuar las investigaciones que tratan de esclarecer la presunta participación de integrantes de esta agencia de Naciones Unidas en los ataques de Hamás del 7 de octubre y que han provocado el veto de Israel y la retirada de la ayuda de casi una veintena de países.

España, por tanto va a defender que no se puede dejar de proporcionar financiación a la UNRWA por el papel que juega en Gaza y en otros puntos de la región como Jordania, donde se encuentran buena parte de los refugiados palestinos y también por el potencial desestabilizador que podría acarrear la suspensión de la financiación suficiente a esta organización tanto en Gaza como en Cisjordania.

Solución de dos estados

Además, más allá de las medidas urgentes, Moncloa considera que cuando acabe la guerra es necesario lanzar un proceso político que lleve a la implementación de la solución de dos Estados y quieren que esto también quede recogido en las conclusiones.

En la misma línea, Sánchez insistirá en que este proceso se inicie a través de una conferencia internacional que se convoque a la mayor brevedad tras el cese de las hostilidades. En este sentido el Gobierno confía en que cuenta con el apoyo tanto de la UE como de los principales socios árabes.

Finalmente, impulsará que se siga apoyando a la Autoridad Palestina como el interlocutor legítimo y de referencia en todas estas conversaciones y en el posterior proceso político.

España no juega al bloqueo

Las fuentes consultadas explican que esta será la posición que defienda España en Bruselas y señalan que están presionando para hacer prevalecer esta visión pero dejan claro que no van a jugar al bloqueo e intentarán ser constructivos.

Por tanto no intentarán boicotear a la Unión en otras cuestiones para salirse con la suya en temas específicos, como sí hacen otros estados miembros, según señalan. Insisten por tanto en que España no va a romper la baraja porque además, consideran que no es una postura constructiva