Sánchez pide a las formaciones políticas que respeten lo pactado en la reforma laboral: "Es de sentido común"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios que "respeten" la reforma laboral pactada por los agentes sociales y la convaliden cuando llegue a las Cortes Generales.

"Es de sentido común que el poder legislativo respete el acuerdo con los agentes sociales y eso es lo que vamos a defender en las Cortes Generales. Cuestión distinta es los que están en el 'no' por el 'no', me hubiera sorprendido lo contrario", ha apuntado en referencia al PP.

En su comparecencia en el Palacio de La Moncloa para hacer balance del año y de lo transcurrido de legislatura, Sánchez ha insistido en que es "de sentido común que el Gobierno defienda lo acordado con los agentes sociales y que pida a las fuerzas políticas de la Cámara que lo respeten".

Sánchez ha recordado que la Constitución reconoce en su artículo 7 el papel de los agentes sociales a la hora de definir el sistema de relaciones laborales y que son ellos los que han llegado a un acuerdo con el Gobierno, por lo que, ha insistido, debería respetarse.

Además, ha subrayado que lo acordado "trasciende las ideologías", pues se trata, a su juicio, es una reforma "equilibrada", que interpela a todas las fuerzas políticas, que deberían verse representadas en ella, porque representa a trabajadores y empresas.

"No deja de ser llamativo que haya fuerzas políticas que, sin haberse leído el decreto, vayan a votar que no", ha apuntado el presidente, que ha contrapuesto la reforma laboral "impuesta" que aprobó el Gobierno del PP con la que se ha aprobado ahora con acuerdo social.

Preguntado por si buscarán el apoyo a la reforma de otros grupos parlamentarios distintos al de sus socios, como pudieran ser PP o Ciudadanos, Sánchez ha señalado que no se trata de "llamar a unos o a otros", sino de que esta reforma pactada "debería representar a todas las formaciones políticas".

"Sería bueno y deseable que este acuerdo trascienda los bloques ideológicos y represente a todos", ha afirmado el presidente, que ha añadido que la reforma aborda y da respuesta a las dos principales debilidades del mercado laboral español: la precariedad y el paro estructural.

Pide que se "tome nota" de la actitud "ejemplar" de los agentes sociales

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha alabado el "formidable ejemplo" de "empatía" y "responsabilidad" para con España que han dado sindicatos y empresarios en lo transcurrido de legislatura, con un total de 13 acuerdos firmados con el Gobierno, el último el relativo a la reforma laboral.

En este sentido, ha emplazado a los grupos políticos a "tomar buena nota" del comportamiento ejemplar de los agentes sociales, por "el sentido de Estado" que han mostrado y por interponer los intereses generales a los particulares.

Estos acuerdos sociales, ha destacado Sánchez, han traído "paz social, confianza y estabilidad" al país. "Este ejemplo que nos dan los agentes sociales debe hacer reflexionar a la política (...) Las discrepancias se tienen que basar en el respeto al adversario y en la buena educación", ha apostillado.