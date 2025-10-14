Sánchez pide al PP unidad y escuchar el "clamor" social en el necesario Pacto de Estado ante la emergencia climática
PONFERRADA (León), 14 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al PP que España sea un "ejemplo de unidad" para sacar adelante el Pacto de Estado frente a la emergencia climática y que escuche el "clamor" de los españoles al respecto, ya que el 90% de la población considera que el cambio climático es uno de los problemas "más graves" de la sociedad.
En este sentido, Sánchez ha declarado que algunos "no pueden estar más equivocados" cuando pretenden convertir la emergencia climática en una "invención ideológica", ya que se trata de una "incontestable realidad". "Esto va de simple lógica; de sentido común; de la supervivencia e comarcas enteras", ha apostillado.
El presidente del Gobierno se ha pronunciado de este modo durante su intervención en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en Ponferrada (León), donde ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
