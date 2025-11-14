Sánchez pide "mucha precaución" tras el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en Cáceres, Sistema Central y Ávila
Sánchez pide "mucha precaución" tras el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en Cáceres, Sistema Central y Ávila
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" tras el aviso rojo de "peligro extraordinario" emitido en la noche de este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.
"Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central (...) Mucha precaución", ha expresado el jefe del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press; recomendando también a la población afectada evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
Por su parte, el organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de "riesgo extremo", evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Los avisos rojos estarán en vigor hasta las 05.59 horas de este viernes 14 de noviembre.
