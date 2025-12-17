Sánchez quiere convertir edificios de la Administración en refugio climático para la población "antes del verano"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Gobierno impulsará "antes del próximo verano" una red estatal de refugios climáticos donde se pondrá a disposición de la ciudadanía "los edificios de las administraciones, pero particularmente de la Administración General del Estado".

Además, ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) financiará los planes contra inundaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes. En este mismo sentido, también ha aclarado que el Ejecutivo destinará 20 millones de euros para los planes contra incendios en estos municipios. A su vez, ha indicado que el Ejecutivo creará un Plan Nacional de Científicos y Científicas del Cambio Climático "para que las decisiones se tomen con datos".

Así se ha expresado en la apertura del acto 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' celebrado este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde él y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, han explicado que este segundo borrador del Pacto de Estado cuenta con 15 ejes y 80 medidas, como "una gobernanza distinta", iniciativas contra la desinformación y el objetivo de revisar el Pacto de Estado cada tres años.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha defendido el Pacto de Estado y ha apelado a una "España sensata" frente a "una minoría ruidosa que no discute con datos, sino que discute con memes, que no combate ideas, sino que trata de banalizarlas".

"Recientemente el CIS hablaba de que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática es apoyado por más de un 70% (...). No podemos ignorar esta realidad abrumadora de un apoyo transversal e importante por parte de la ciudadanía española, como no podemos ignorar que existe una minoría ruidosa que no discute con datos, sino que discute con memes, que no combate ideas, sino que trata de banalizarlas", ha recalcado.

UNA GOBERNANZA "DISTINTA" Y MEDIDAS CONTRA LA DESINFORMACIÓN

La vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado este miércoles que el segundo borrador del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática incluye "una gobernanza distinta", un eje contra la desinformación, la creación de un panel científico de cambio climático y el objetivo de revisar el Pacto de Estado cada tres años.

En concreto, Aagesen ha explicado que este segundo borrador del Pacto de Estado incluye "una gobernanza distinta", algo que "ha sido demandado por gran parte de los participantes" en las aportaciones: "Incluir la gobernanza, medir progreso, tener una participación continua y una coordinación clara política institucional", ha resaltado.

En total, su número de ejes ha aumentado de diez a 15. Entre otros, se ha incorporado un eje para reforzar el conocimiento científico como base de todas las políticas públicas y en todos los niveles; y se ha amplificado otros como el dedicado al de las olas de calor, que ahora habla de salud integral, urbanismo, calidad del aire, confort climático, protección de personas, etc.

Entre otras medidas, recoge la protección a los hogares más vulnerables ante las olas de calor y la mejora de la eficiencia energética; el desarrollo del pago por servicios ecosistémicos; y un plan para empleo verde rural en los municipios más pequeños. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el Pacto de Estado a principios de septiembre, después de la ola de incendios que consumió el país en agosto.

A mediados de octubre, celebró la primera Convención por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, donde las 14 Comunidades Autónomas (CCAA) rechazaron participar a través de una carta dirigida a Transición Ecológica donde tildaron el Pacto de Estado de "propaganda". Este martes, la propia Aagesen avanzó que el Pacto de Estado ha recibido 3.895 aportaciones de 1.084 personas y 176 grupos colegiados o en representación de entidadades y organismos.

"Me gustaría hoy terminar agradeciendo la amplia participación que nos ha permitido llegar hoy hasta aquí. Gracias por implicaros, por esforzaros, por comprometeros y porque estas aportaciones lo que sí que han demostrado es que este desafío apela a toda la sociedad española. Un compromiso que debe unirnos más allá de nuestras diferencias. Hoy avanzamos con ciencia, con participación y con unidad", ha puesto en valor desde el acto en el Círculo de Bellas Artes.

315 MILLONES DE EUROS PARA SEGUROS AGRARIOS EN 2026

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado los grandes temas del Pacto de Estado en los que se centra su Departamento: la ganadería extensiva, los regadíos, los seguros agrarios --que el Gobierno va a apoyar en 2026 con 315 millones de euros--, las nuevas técnicas genómicas, la agricultura regenerativa y el sector pesquero.

"Queremos avanzar en el consenso de acciones concretas y eficientes, basadas en la ciencia, y queremos que lo que es una amenaza a la salud pública, a la seguridad alimentaria y a la estabilidad social se convierta en un objetivo de movilización para el conjunto de la sociedad", ha recalcado.

Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que el Sistema Nacional de Protección Civil español es "robusto, coherente, ágil y eficiente", pero ha puntualizado que se debe dar "un paso más" y diseñar una estrategia integral anticipatoria de mirada larga y basada en la evidencia científica con la que hacer frente a la emergencia climática.