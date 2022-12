Sánchez recalca que el independentismo "va contra los tiempos" y que no habrá referéndum por mucho que reclamen

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha afirmado que el independentismo "va contra los tiempos", ya que tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania, lo que se ha impuesto en Europa ha sido la integración y compartir soberanía. Y también ha querido dejar claro que no habrá un referéndum de autodeterminación por mucho que se reclamen, ya que no cabe en la Constitución.

En su rueda de prensa de balance del año, Sánchez ha recordado que el proceso independentista de 2017, con las leyes de desconexión, el referéndum y la declaración de independencia, fue una "desgracia" y "una vergüenza a nivel internacional".

A su juicio, aquella "quiebra del orden constitucional" se produjo por una "enorme irresponsabilidad del independentismo", que llevó a España a ese "abismo" hasta el punto de que los catalanes no podían hablar de política entre ellos", pero también critica al Gobierno del PP de entonces, que no "atajó" esa amenaza. "Entonces el Gobierno contó con la lealtad de la oposición, algo que no ocurre hoy", se ha lamentado.

Según ha dicho, en estos años ha tomado "decisiones arriesgadas" para evitar que se repitiera aquella situación y su conclusión es que hoy la situación está mejor que en 2017, la Constitución "se cumple en todo el país, también en Cataluña", y el independentismo no es una preocupación de los españoles, y la mayoría de los catalanes y de los españoles apuesta por la convivencia".

Y al ser preguntado por la nueva reclamación del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para negociar un referéndum de autodeterminación en 2023, Sánchez ha subrayado que eso ya son "debates del pasado" y que ni en la Constitución española ni en ninguna otra se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio: "Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir", ha zanjado.

Europa Press