Sánchez rechaza acusaciones de corrupción de exministro en prisión preventiva

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, negó el martes las acusaciones que su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión provisional desde hace unos días, lanzó contra su esposa y su gobierno, y aseguró que no aceptará ninguna "amenaza" ni "chantaje".

Un juez acordó el jueves el ingreso en prisión provisional de Ábalos, antigua mano derecha de Sánchez, por su presunta implicación en un caso de corrupción, que salpica también al antiguo asistente del exministro, Koldo García, y al exnúmero tres del Partido Socialista, Santos Cerdán.

Poco antes de entrar en la cárcel, Ábalos insinuó en una entrevista al diario 'El Mundo' que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez —investigada en otro caso judicial independiente—, desempeñó un papel importante en la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Air Europa durante la pandemia de covid-19.

La oposición de derecha ya había lanzado anteriormente estas acusaciones, indicando que el grupo turístico Globalia, propietario de Air Europa, patrocinó proyectos impulsados por la esposa de Sánchez cuando se produjo este rescate.

"Nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Nosotros tomamos una decisión difícil, dura, contundente, asumiendo la responsabilidad de extirpar la corrupción", aseguró Sánchez sobre estas acusaciones en una entrevista con la televisión pública española.

"Todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero desde luego, ni el gobierno, ni el Partido Socialista van a aceptar, ni en el caso de organizaciones, como es el caso del Partido Popular, ni de personas, ni chantajes, ni amenazas", reiteró.

Miles de personas se concentraron el domingo en Madrid convocadas por el Partido Popular (derecha) para volver a exigir la dimisión de Sánchez, "en defensa de España" y "contra los corruptos", de acuerdo con el llamamiento de su líder.

El presidente del gobierno, quien ha pedido disculpas en varias ocasiones a los españoles y reitera que su partido nunca se ha financiado de forma ilegal, asegura que no dimitirá antes del fin de la legislatura, previsto en 2027.

Sánchez, de su lado, denuncia ser víctima de estrategias orquestadas por la derecha y la extrema derecha para debilitar a su gobierno. Además de Ábalos y Cerdán, la esposa del presidente del gobierno y su hermano David también están siendo investigados en otros casos judiciales.

rs-mdm/pcl/pc