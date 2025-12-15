Sánchez rechaza lecciones de PP y Vox tras el caso Salazar y asegura que "el acoso y la denuncia no tienen un carné"

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado lecciones del PP y Vox tras darse a conocer denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar, y ha defendido que "el acoso y la denuncia no tienen un carné", pero que "la contundencia" contra el abuso "sí tienen unas siglas". En una rueda de prensa desde Moncloa para hacer balance de las medidas llevadas a cabo durante los últimos seis meses, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado que "siempre" han sido los progresistas, y en particular el PSOE, "quien ha abierto camino" en los derechos de las mujeres, como el derecho a la interrupción voluntaria del aborto o la ley contra la violencia de género. Sánchez ha admitido que el Gobierno ha cometido "errores, como todos", pero que "todos los avances en materia de igualdad" entre hombres y mujeres "siempre se han logrado de la mano, en primer lugar, de las mujeres y bajo gobiernos progresistas". "Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres", ha proseguido. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))