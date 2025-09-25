Sánchez recuerda a José Mujica y se pregunta qué diría del "cinismo" de la comunidad internacional sobre Gaza

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recordado este jueves la figura del expresidente de Uruguay José Mujica, referente político para la izquierda latinoamericana, y se ha preguntado qué diría ante el "ejercicio de cinismo y de doble rasero" que, a su juicio, "la comunidad internacional está perpetrando" sobre la Franja de Gaza.

¿Qué diría Pepe Mujica sobre lo que está sucediendo en Gaza? ¿Qué sentiría al ver la franja convertida en un muro? ¿Qué pensaría de un mundo que exhibe la retórica de los derechos humanos, pero permite su violación sistemática? ¿Qué escribiría sobre este ejercicio de cinismo y de doble rasero que está perpetrando la comunidad internacional?", ha cuestionado durante su intervención en el acto de homenaje al exdirigente, en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado en Nueva York.

Frente a ello, Sánchez ha puesto en valor que, en el caso de Mujica, "lo que decía coincidía con lo que hacía" y "lo que hacía estaba siempre en servicio de lo que pensaba": "Hay personas cuya vida en sí misma es un discurso, y yo creo que José Mújica fue una de ellas".

Al hilo, ha recordado las palabras pronunciadas por el exmandatario uruguayo ante la ONU en el año 2013, en las que apeló a "cuidar la vida". En este sentido, ha manifestado su preocupación por el "ascenso" actual de "una internacional ultraderechista" que "se ha hecho fuerte en la mentira y en la manipulación de los debates", frente a la que "la democracia ha de hacerse fuerte, dando respuestas a los problemas inmediatos y ofreciendo certezas frente a lo incierto y esperanza".

Respecto a esto último, el mandatario español ha valorado que Mujica, en su opinión, entendió dicha urgencia "mucho antes que la mayoría". "Cuando hablaba de cuidar la vida, se refería a hacer frente a la emergencia climática, a liberar a la economía de los estrechos límites del mercado, a una existencia en definitiva donde se trabaje para vivir y no se viva para trabajar. Para él, la vida siempre fue plural", ha apostillado.

Así las cosas, ha reiterado que, a su parecer, lo que está haciendo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Gaza "no tiene nombre", pero "sí una palabra que lo define", y es "genocidio". "A veces es mejor estar solos que mal acompañados, porque sabemos que esa soledad es efímera y que muchos otros acabarán uniéndose a esa voz que es el sentido común (...) La coherencia y el coraje son imprescindibles cuando se elige el lado correcto de la historia", ha defendido.

Reducir la desigualdad y recuperar la soberanía informativa

Con todo, el jefe del Ejecutivo español ha llamado a "reducir la desigualdad" como "un deber moral", y a "recuperar la soberanía informativa".

Vivimos en un mundo donde cada vez importa menos lo que se puede decir, porque son los señores del algoritmo quienes deciden la conversación en el espacio público", ha lamentado, reivindicando usar "la palabra como puente" y "no como muro".

"Buscar en esta Asamblea General de Naciones Unidas instituciones multilaterales en las que el poder no dependa de la fuerza para imponerse, sino de la razón para convencer (...) Nuestra seguridad debe provenir de un equilibrio global que destierre la sombra de la guerra", ha sentenciado.