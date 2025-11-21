Sánchez recuerda el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch a manos de ETA hace 25 años

LA NACION

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este viernes el asesinato del exministro de Sanidad, Ernest Lluch, a manos de ETA en el año 2000 y ha ensalzado su figura como impulsor de la sanidad pública.

En una publicación de la red social 'X', el jefe del Ejecutivo ha rememorado que hace 25 años "ETA asesinó a Ernest Lluch". La noche del 21 de noviembre del 2000, dos integrantes del Comando Barcelona de la banda terrorista ETA —José Ignacio Cruchaga y Liarni Armendaritz— asaltaron al socialista y le dispararon dos veces.

Sánchez ha asegurado que Lluch está en su memoria "siempre" y le describe como "un socialista ejemplar": "En nuestra memoria, siempre, un socialista ejemplar que trabajó por dignificar la vida de todas las personas e impulsar una Sanidad Pública y de calidad".

Finalmente, Sánchez ha concluido su homenaje con unas palabras en catalán con las que agradece al exministro por ser un ejemplo de "convivencia, progreso y diálogo".

