Sánchez reitera que Israel está "más insegura y aislada" tras los ataques y remarca su distancia con las ideas de Trump

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este jueves que, en su opinión, la sociedad de Israel se encuentra "más insegura y aislada" que antes de la ofensiva en Gaza en respuesta al atentado de Hamás, y ha remarcado su distancia con las ideas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"¿Está Israel hoy más aislada que antes de los ataques terroristas? Creo que sí, está más insegura", ha expresado durante una entrevista en la cadena 'CNN', recogida por Europa Press, durante su visita a Nueva York, en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sánchez ha señalado que, a su juicio, el "peor error" que está cometiendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu es su forma de "luchar contra el terrorismo".

"Hay una dimensión de seguridad en la lucha contra el terrorismo, pero también hay una dimensión política", ha precisado.

Así las cosas, ha celebrado que Francia y Reino Unido se hayan sumado al reconocimiento del Estado palestino, para después remarcar la distancia que existe entre su forma de pensar y la del presidente republicano.

"Creo que es conocido que tenemos diferentes perspectivas cuando se trata del cambio climático y de la inmigración", ha apuntado, defendiendo que, respecto al gasto en defensa, "no es una cuestión de números, sino de capacidades".