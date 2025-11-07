Sánchez reitera que llegará hasta 2027 pese a la ruptura de Junts y aunque no pueda aprobar nuevos PGE

MADRID, 7 nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que agotará la legislatura y llegará hasta el año 2027 a pesar de que Junts ha formalizado su ruptura con el Gobierno, lo que le impedirá sacar adelante cualquier iniciativa. Según ha dicho, seguirá gobernando con o sin nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En una rueda de prensa tras participar en la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil) ha asegurado que se toma "muy en serio" las palabras de Junts, pero España está viviendo "uno de sus mejores momentos" del último medio siglo en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo y por tanto "merece la pena" continuar.

"Yo me tomo muy en serio lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años a esta parte", ha asegurado.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "con nuevos Presupuestos o sin nuevos Presupuestos" seguirá avanzando y continuará con su "hoja de ruta" hasta agotar la legislatura en el año 2027.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)