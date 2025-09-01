Sánchez reitera que va a presentar los Presupuestos, pero afirma que si se "tumban", no convocará elecciones

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este lunes que va a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 y ha afirmado que si se "tumban" o son rechazados por las Cortes Generales, no va a convocar elecciones porque "no hay que confundir el instrumento con el fin". Sánchez, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha afirmado que va a presentar las cuentas públicas del próximo año y ha querido ser "muy claro" con los grupos parlamentarios: no va a convocar elecciones si son rechazados porque "los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo". "El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. El fin es reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformación", ha insistido Sánchez, tras añadir que el fin es también poder "vehicular y gestionar" los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026. "Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los Presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos Presupuestos en las Cortes Generales", ha vuelto a reiterar el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en que si se tumban, el Gobierno seguirá con los Presupuestos actuales. En este punto, al ser preguntado acerca de sus propias palabras en el año 2018, ante la dificultad del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos, en las que pedía al Ejecutivo 'popular' que si no era capaz de aprobar las cuentas, se sometiera a una cuestión de confianza y convocara elecciones, Sánchez ha afirmado que la diferencia ahora frente a esa situación es que él cuenta con unos Presupuestos que le permiten cumplir con sus dos objetivos principales: la agenda social y la inversión de los fondos europeos. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))