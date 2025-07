Sánchez reivindica a España como país "seguro y tolerante" ante previsión de 100 millones de turistas en 2025

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha definido este lunes a España como un país "seguro, abierto y tolerante" ante la estimación de la llegada de más de 100 millones de turistas durante 2025, que sería nuevo récord histórico en el sector. "Si 100 millones de personas nos visitan, no pueden estar equivocadas. Si eligen España entre los cientos de países que hay en el mundo es porque saben que funciona, es un país seguro, desarrollado y que es un país por descubrir, además de ser abierto y tolerante", según ha manifestado durante la rueda de prensa de balance del curso político en La Moncloa. En este sentido, ha puesto en valor las playas, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza y la cultura de España, además de asegurar que tiene "una de las mejores infraestructuras digitales y físicas de Occidente". De hecho, ha resaltado que medios de comunicación internacionales como 'The Washington Post' "hablan del nuevo sueño español" o 'The Guardian' considera a España como "el país más dinámico de Europa". "Esa es nuestra imagen en el exterior y eso es lo que representa hoy para millones y millones de ciudadanos extranjeros", ha acabado reivindicando. A falta de conocer el número de visitantes internacionales en los primeros seis meses de 2025, España recibió la llegada de 35 millones de turistas entre enero y mayo, un 5,5% más frente al mismo periodo del año pasado. En 2024, el país batió nuevo récord de viajeros extranjeros al registrar alrededor de 94 millones de visitantes, lo que supone nueve millones más que la anterior marca de 2023, es decir, un 10% más, junto con un gasto turístico histórico de en torno a 126.000 millones de euros (+16%).