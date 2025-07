Sánchez reivindica desde Uruguay la emigración frente a quienes "inventan pasados imaginarios"

MONTEVIDEO, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado desde Uruguay la emigración frente a quienes "inventan pasados imaginarios", recordando que no hace tanto tiempo eran muchos los españoles que buscaban en países como este la libertad de la que no gozaban en España. Sánchez ha destacado que los dos países tienen una relación "intensa" que descansa "en la memoria de miles de españoles que encontraron aquí su nueva patria, que hicieron de este país su casa", como lo demuestra el hecho de que Uruguay sea el país con mayor presencia de emigrantes españoles en relación a su población total, unos 3,5 millones. "Creo que esta reflexión es particularmente valiosa en los tiempos actuales que vivimos, porque algunos en su afán por inventar pasados imaginarios omiten algo fundamental para entender las sociedades del siglo XXI", ha señalado en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. No hace tanto tiempo, ha dicho el presidente, eran los españoles "los que buscaban en otros sitios la libertad que no encontraban en nuestro país". "Así que nunca olvidemos de dónde venimos y tampoco lo que fuimos, porque es lo que somos, porque si lo hacemos no sabremos ni quiénes somos ni a dónde queremos llegar como sociedad", ha reflexionado. SINTONÍA PROGRESISTA La visita de Sánchez, la primera de un presidente del Gobierno desde 2007, ha puesto de manifiesto la sintonía con la nueva administración de Orsi, con quien el presidente ya coincidió ayer en Santiago de Chile en la reunión 'Democracia Siempre' convocada por el presidente chileno, Gabriel Boric, y en la que también participaron los mandatarios de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro. Ambos han reafirmado la necesidad de que los líderes progresistas unan sus fuerzas ante la amenaza de la ultraderecha a nivel mundial, si bien Orsi se ha mostrado convencido de que serán más los países que se unan si de lo que se trata es de defender la democracia. Lo que mueve a los cinco, ha subrayado Sánchez, "no es ir contra nadie" sino que son conscientes de que "hay una ola reaccionaria, una internacional ultra, que supone un serio riesgo para la democracia de nuestras sociedades y que, por tanto, tenemos que coordinarnos para hacer frente a esos discursos del odio y a esas políticas que lo que están haciendo es socavar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones". "Lo importante es plantear los debates, saber dónde están los desafíos y plantear soluciones. Es como entendemos la política, no como una confrontación, sino como aportar soluciones en beneficio del interés general de nuestras naciones", ha defendido por su parte Sánchez. Asimismo, y como ha hecho en el foro empresarial celebrado horas antes, Sánchez ha reiterado su respaldo al acuerdo de la UE con Mercosur, insistiendo en la "necesidad imperiosa" de que pueda cerrarse y entrar en vigor lo antes posible no solo por lo que representa, al crear la mayor zona de libre comercio del mundo, sino "por el mensaje de apertura que traslada en un momento de ensimismamiento y guerra comercial". Durante la visita del presidente se han firmado seis acuerdos, entre ellos un nuevo convenio en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional cuyo objetivo es establecer un marco de cooperación en el ámbito de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el intercambio de información en materia de inteligencia policial y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, se ha firmado una Alianza para el Desarrollo Sostenible, un novedoso acuerdo-marco para la cooperación entre los dos países en el que se priorizarán ámbitos como la democracia inclusiva, la igualdad de género, las economías basadas en el conocimiento y la innovación y que es el primero de este tipo que se suscribe con un país de renta media. También se ha suscrito un memorando de entendimiento de cooperación consular, otro de colaboración en igualdad de género, otro sobre cooperación entre escuelas diplomáticas y otro sobre cooperación cultural.