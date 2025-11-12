Sánchez reprocha al PP que pida elecciones generales anticipadas y se niegue a convocar comicios en la C. Valenciana
MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al Partido Popular que lleve "siete años" pidiendo elecciones generales anticipadas, pero se niegue a convocar comicios en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón.
A su juicio supone una "grave contradicción" de los 'populares' no quieran elecciones autonómicas después de la "tragedia social, política e institucional" tras de la DANA que provocó más de dos centenares de muertos en octubre de 2024, según ha señalado durante la comparecencia en el Congreso de este miércoles.
Para Sánchez, los valencianos "no quieren más dosis de negacionismo" ni "rendirse a la ultraderecha" y por el contrario desean "cambiar de rumbo" después del "desastre" que, afirma, PP y Vox han provocado en este territorio.
En este sentido, le ha advertido de que el Gobierno central va a estar "vigilante" para que ninguno de los acuerdos que puedan alcanzar las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "vulnere los compromisos internacionales ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".
