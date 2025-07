Sánchez resalta que España "avanza con fuerza" y que la renta de hogares es ya un 9% más alta que en 2018

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que España "avanza con fuerza" y en la "mejor de las direcciones", al tiempo que ha destacado que la renta disponible real de los hogares es hoy ya un 9% más alta que en el año 2018. El jefe del Ejecutivo ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para efectuar el tradicional balance del curso político y para presentar el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo'. Sánchez ha ensalzado durante su intervención ante los medios de comunicación que, por tercer año consecutivo, España será la gran economía europea que más crezca, según las estimaciones de todos los organismos internacionales. "Lo haremos, además, creciendo por encima del conjunto de la Unión Europea, de las economías avanzadas, en un contexto geopolítico e internacional extraordinariamente complejo", ha enfatizado. En concreto, Sánchez ha recordado que la Unión Europea en el año 2025 tiene una previsión de crecimiento económico del 1,1%, mientras que la estimación para España alcanza el 2,6%. En todo caso, el presidente ha señalado que mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer los datos de contabilidad nacional, correspondiente al segundo trimestre del año. "Mañana sabremos exactamente si vamos camino a ese horizonte del 2,6% al final del año", ha apuntado el jefe del Ejecutivo. Eso sí, el presidente ha puesto en valor los datos de empleo que se han conocido hace escasos días, que reflejan que el número de ocupados supera los 22 millones y la tasa de paro se sitúa en el 10,3%, la más baja desde el año 2008. En este punto, el presidente ha recordado que las previsiones del Gobierno para el final de la legislatura pasan por acabar con cifras de paro de un dígito. Hogar medio en España tiene hoy un 9% más de poder adquisitivo A esto se suma que la renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018, algo que se refleja tanto en el incremento del consumo como también del ahorro, que ha pasado de una media de 2500 euros en el año 2018 a 7200 euros en la actualidad. "Es verdad que algunos se obstinan en decir una y otra vez que los españoles y españolas son hoy más pobres que hace siete años, pero es simple y llanamente falso", ha remarcado el jefe del Ejecutivo. Aunque Sánchez ha reconocido que España aún está lejos de conseguir cerrar la brecha de poder adquisitivo respecto al resto de la Unión Europea, el presidente ha puesto en valor que se ha recuperado el buen rumbo para lograrlo. El avance económico también se aprecia, según el presidente, en el dinamismo empresarial. Como ejemplo, el presidente del Gobierno ha puesto en valor que en el año 2024 se recibieron más de 36.000 millones de euros de inversión extranjera directa, el segundo mejor registro desde el año 1993. "No es ya una noticia el que haya grandes inversores extranjeros que, cuando hablan sobre Europa, centran su mirada en nuestro país. Y yo creo que esto es un activo especialmente importante, valioso, en el actual escenario de incertidumbre global", ha destacado el presidente. Además, ha destacado que, en lo que va de año, el Ibex ha subido en un 22% y en el último año se han creado en España casi 50.000 nuevas empresas. EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN A este impulso económico ha contribuido, según Sánchez, el despliegue de los fondos europeos 'Next Generation EU', del que se han beneficiado 815.000 empresas, sobre todo pequeñas y medianas. "España es hoy además el país de la Unión Europea que más fondos no reembolsables ha recibido. Y lo hacemos además por delante de grandes países como Italia, como Francia, y lo hacemos gracias al cumplimiento de los hitos establecidos por la Comisión Europea", ha puesto en valor. VIVIENDA: "SIGUE SIENDO UN IMPOSIBLE PARA MILES DE CIUDADANOS" En cualquier caso, Sánchez ha reconocido que el acceso a la vivienda digna "sigue siendo un imposible para miles de ciudadanos". "Este es un asunto prioritario para el Gobierno. Un asunto que exige determinación, tiempo, compromiso, recursos económicos", ha señalado el presidente. Sánchez ha explicado que este asunto, en gran medida, también depende de otras administraciones --autonómicas y locales-- "que son las que tienen las competencias fundamentalmente". En este sentido, ha criticado el "boicot" que se hace a la ley de vivienda "por motivos absolutamente ideológicos, a pesar de que allí donde está en vigor ya se está logrando reducir el precio, por ejemplo, de los alquileres hasta en un 9%, sin recortar la oferta ni dañar a los propietarios".