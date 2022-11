Sánchez respalda a Marlaska como "gran ministro del Interior" tras ser cuestionado por la tragedia de Melilla

04/11/2022 El primer ministro de Portugal, Antonio Costa (d) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), posan a su llegada a la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa en la Pousada de Viana do Castelo, a 4 de noviembre de 2022, en Viana do Castelo (Portugal). Durante la cumbre hispano-portuguesa, el presidente del Gobierno y su homólogo portugués abordan el nuevo corredor de energía que conectará Barcelona con Marsella y que sustituye el gasoducto de Midcat. Los detalles del proyecto no se discutirán hasta dentro de un mes, el próximo 9 de diciembre en la cumbre Euromed de Alicante. Al evento asisten nueve ministros de cada país. Además del tema del gasoducto, se espera que ambos países remarquen las aportaciones de España y Portugal a la Unión Europea en materia de innovación para los próximos años y subrayar el mecanismo para topar el precio del gas y el citado acuerdo de interconexiones entre la península ibérica y Francia. Otros acuerdos a firmar durante la cumbre son la guía de trabajo transfronterizo, dos acuerdos para la rehabilitación de puentes transfronterizos sobre los ríos Miño y Guadiana o un memorado sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica, entre otros. POLITICA Álvaro Ballesteros - Europa Press