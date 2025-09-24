Sánchez respalda a Redondo tras las "incidencias técnicas" con las pulseras: "Las víctimas han estado protegidas"

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los fallos en las pulseras antimaltrato, que ha calificado como "incidencias técnicas" y ha defendido que las víctimas han estado protegidas en todo momento.

"Es verdad que en la migración de los datos hubo incidencias técnicas, pero la propia Fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, siete días a la semana", ha indicado Sánchez desde Nueva York, en una rueda de prensa tras participar esta semana en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jefe del Ejecutivo ha salido al paso así a las críticas a su Gobierno por los fallos en las pulseras que llevan los maltratadores, que han impedido demostrar quebrantamientos de órdenes de alejamiento de las víctimas en procesos judiciales.

En todo caso, Sánchez ha defendido a la titular de Igualdad ante las peticiones de dimisión de la oposición y ha asegurado que "el sistema funciona" incluso "mejor que antes".

"La ministra Ana Redondo cuenta no solamente con mi apoyo, sino también con mi solidaridad, porque ha tenido que hacer frente a una serie de acusaciones que con su gestión y con lo dicho por la Fiscalía, pues no ha sido tal", ha recalcado.

Finalmente ha rechazado "lecciones" de Vox y PP, a los que se ha referido como "quienes niegan la violencia machista" y "pactan con quienes niegan la violencia machista".