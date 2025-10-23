LA NACION

Sánchez responde a las críticas de Trump por el gasto en defensa: "Sabe que estamos cumpliendo"

Sánchez responde a las críticas de Trump por el gasto en defensa: “Sabe que estamos cumpliendo”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sánchez responde a las críticas de Trump por el gasto en defensa: "Sabe que estamos cumpliendo"
Sánchez responde a las críticas de Trump por el gasto en defensa: "Sabe que estamos cumpliendo"Ng Han Guan - AP

BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las quejas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que "sabe" que España está "cumpliendo" con sus obligaciones y sus capacidades.

"Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos", ha trasladado Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en la capital comunitaria.

De este modo, ha replicado directamente a las palabras de Trump en la víspera, acusando a España de no ser "un jugador de equipo" por no comprometerse a invertir el 5% el PBI en inversión militar como el resto de Aliados.

"El presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones", en referencia a los compromisos adquiridos por su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha añadido que llegó a un acuerdo con la OTAN "en materia de capacidades" que a su juicio es lo "realmente importante".

"Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya", ha rematado.

LA NACION
Más leídas
  1. El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions, que agarró desprevenidos a los relatores
    1

    El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons

  2. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    2

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  3. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    3

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  4. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    4

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

Cargando banners ...