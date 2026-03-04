Sánchez responde a Trump: "No se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas"

MADRID, 4 mar (Reuters) -

España se opone al "desastre" de la guerra que se está librando en Oriente Medio, dijo el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de romper relaciones comerciales con Madrid por su postura ante el conflicto.

"Así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad (...). No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas", afirmó Sánchez en un discurso televisado.

Las tensiones entre los dos aliados de la OTAN aumentaron después de que Sánchez denunciara los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán como imprudentes e ilegales, y posteriormente prohibiera a los aviones estadounidenses utilizar las bases navales y aéreas del sur de España para la ofensiva contra Teherán. (Información de David Latona; edición de Charlie Devereux; edición en español de Jorge Ollero Castela)