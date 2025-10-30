Sánchez se queja de que los senadores del PP le hacen fotos durante el interrogatorio y Miranda lo llama "ofendidito"

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha quejado este jueves de que algunos senadores del PP le estaban haciendo fotos durante su comparecencia ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, una observación ante la que el ‘popular’ Alejo Miranda, que ha actuado como portavoz, le ha tachado de "ofendidito".

El jefe del Ejecutivo ha dejado caer que le llamaba la atención que le estuvieran fotografiando, puesto que esta práctica está prohibida en el Congreso, donde los parlamentarios no pueden tomar fotografías durante las sesiones.

"Veo a senadores del Grupo Popular haciendo fotos. No sé si eso entra dentro del reglamento", le ha dicho al presidente de la comisión, el ‘popular’ Eloy Suárez. "Me parece llamativo porque esto en el Congreso no sucede pero parece que en el Senado, sí", ha abundado.

Miranda le ha contestado que es habitual que senadores del PSOE graben a los del PP en la Cámara Alta. "No tenemos la piel tan fina como usted, señor Sánchez, que viene aquí hoy de ofendidito", le ha soltado.

YA SALIÓ EL "TORQUEMADA"

Nada más arrancar el interrogatorio de Miranda quejándose del tono empleado por el ‘popular’ y de su insistencia en que contestara a si se "avergonzaba" de sus colaboradores investigados por corrupción, el presidente del Gobierno había comentado: "Ha habido un senador que ha hablado de que efectivamente esta es una comisión inquisitorial con Torquemada. Parece que ya lo tenemos".

Lo ha deslizado en referencia a su interlocutor ‘popular’, ante el que previamente de había declarado "encantado" de su visita al Senado a tenor de cómo estaba transcurriendo la sesión.

En otro momento, el presidente de la comisión ha tenido que recordar a Sánchez que el portavoz del PP no era "objeto de la comisión". Lo ha hecho después de que el presidente del Gobierno le pidiera cuentas por las "contrataciones" para la construcción del madrileño hospital Zendal durante la pandemia, en su condición de director general de Infraestructuras Sanitarias.

Y después, Miranda ha aprovechado para recalcar a Sánchez que, a diferencia de lo que, a su juicio, ocurre en el Congreso, el presidente del Gobierno no puede dar "órdenes" al presidente de la comisión.

Por su parte, ante las quejas de los representantes del PSOE por algunas de las preguntas de Miranda, Suárez ha recordado que durante la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión que investigó la ‘Gürtel’ "los tiempos se excedieron en un 50%", hubo insultos y se le instaba constantemente a contestar. "Así que no se escandalicen de lo que se hizo por su parte en otra comisión", ha lanzado.