Sánchez se ve con apoyos para sacar iniciativas en el Congreso y reitera que seguirá hasta 2027

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de agotar la legislatura y convocar las próximas elecciones generales en el año 2027 y considera que cuenta con apoyos para sacar algunas iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Pese a la ruptura anunciada por Junts, que aseguró que no negociará más con el Gobierno por incumplir los acuerdos firmados en 2023, y a pesar de que sus votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier votación, Sánchez considera que tendrá apoyo para ganar votaciones.

No obstante, asegura que en este momento no hay contactos entre los socialistas y los de Carles Puigdemont y pide "paciencia", pero reitera su propósito de completar los cuatro años de legislatura para poder culminar la ejecución de los fondos europeos y consolidar la normalización en Cataluña.

Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), vuelve a asegurar que lo presentarán, tal como se comprometió, aunque los pierda, y seguirá buscando apoyos para aprobarlos.

Respecto al resto de socios de investidura, Sánchez considera que hay una amplia mayoría de grupos que quieren agotar la legislatura al igual que él.

SATISFECHO CON TODOS SUS MINISTROS

Por otro lado, ante los previsibles cambios de ministros en su Gobierno ante las sucesivas elecciones autonómicas, Sánchez asegura que está satisfecho con el trabajo realizado por todos sus ministros y solo acometerá cambios puntuales en el momento oportuno.

El presidente se verá obligado a sustituir a media docena de ministros que también son candidatos autonómicos del PSOE. En 2026 saldrá del Gobierno la vicepresidenta primera María Jesús Montero por los comicios en Andalucía y, previsiblemente, Pilar Alegría ante el probable adelanto electoral en Aragón.

En la misma situación están Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias, aunque pueden continuar en el Gobierno hasta 2027 si no hay anticipo en estas regiones.

Dos años y medio después de las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez hace un balance de una legislatura muy complicada en la que, sin embargo, ha ganado todas las batallas importantes, defiende, y ha conseguido lograr avances y aportar estabilidad al país.