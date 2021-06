Sánchez, sobre la conversación con Biden: Han sido más de 20 segundos, no tengo un cronómetro

Moncloa habla de "jornada positiva" por la elección de España como sede en 2022 y se escuda en que no habló de reunión bilateral

MADRID, 14 Jun. 2021 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la brevedad de la conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de la OTAN, defendiendo que era una primera toma de contacto y que han acordado "seguir en contacto". Pero sí ha precisado que el encuentro ha durado mása de los 20 segundos que ha dicho la prensa, aunque ha ironizado asegurando que no tiene un cronómetro para medir la duración.

El encuentro adelantado por Moncloa entre los dos presidentes, que hasta el momento no habían hablado por teléfono, había generado mucha expectación, pero finalmente se ha limitado a una breve conversación entre ambos, de menos de un minuto, mientras caminaban desde el lugar donde se ha hecho la foto de familia a la sala donde se iban a reunir los líderes.

"Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos pero le puedo garantizar que ha sido unos segundos más de los que hace referencia", ha respondido al ser inquirido por la brevedad del encuentro por un periodista, que ha hablado de 20 segundos.

En este sentido, ha explicado que han mantenido una "breve conversación y posteriormente un breve paseo" ya que los servicios de la OTAN les han pedido que se trasladaran. "Más allá de lo que haya podido conversar" con Biden, "lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto", se ha defendido.

Según Sánchez, el encuentro ha "dado de sí" puesto que han podido hablar de "reforzar los lazos" en materia militar, ya que el acuerdo bilateral de defensa existente es de 1988 y el Gobierno es partidario de actualizarlo. Dicho convenio, que regula las bases estadounidenses en Rota y Morón, fue prorrogado un año mas el pasado noviembre, ya que expiraba este mes de mayo, ante la llegada de Biden a la Casa Blanca.

También han hablado sobre la "situación de Latinoamérica", tras la gira efectuada por el presidente del Gobierno la semana pasada a Argentina y Costa Rica, donde mantuvo una cumbre con los presidentes centroamericanos con motivo del 30 aniversario del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Respecto a este asunto, ha precisado que ha trasladado a Biden su "preocupación por la situación migratoria y económica en la región como consecuencia de la pandemia".

Por otra parte, Sánchez ha dicho que ha felicitado a Biden por "la agenda progresista que ha puesto en marcha" y por su vuelta "a los grandes consensos multilaterales", como la vuelta al Acuerdo de París.

Por último, ha insistido en que el presidente estadounidense, "como líder progresista" ha inspirado a muchos, entre los que se ha incluido y "los primeros pasos que ha tomado certifican esa inspiración progresista", citando la vuelta al Acuerdo de París o algunas cuestiones de política social.

Primera toma de contacto

"Después de esta primera toma de contacto, hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto", ha rematado. Por lo pronto, ya es seguro que Biden visitará el próximo año España, ya que los líderes de la OTAN han acordado que Madrid sea la sede de la cumbre de 2022.

La breve charla mantenida entre los dos presidentes ha sido su primer contacto toda vez que Biden no había llamado hasta ahora a Sánchez, como sí ha hecho a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.

También desde Moncloa se ha restado importancia a la ocurrido. Así, fuentes gubernamentales han sostenido que "siempre se ha hablado de encuentro, nunca se ha empleado la palabra reunión ni la idea de encuentro bilateral, que tiene otras implicaciones diplomáticas".

El objetivo no era otro que "saludarse, conocerse y dar una imagen de sintonía que pudiera verse reflejada gráficamente, como así ha sido", han subrayado, asegurando que la elección de España como próxima sede de la cumbre de líderes de la OTAN en 2022, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión, hacen de esta "una jornada muy provechosa y positiva".

Lo informal del encuentro ha hecho que este no figurara ni en la agenda de Sánchez ni en la de Biden, en la que sin embargo la Casa Blanca sí ha incluido una reunión conjunta con los mandatarios de Estonia, Kaja Kallas, Letonia, Egils Levits, y Lituania, Gitanas Nauseda, así como otra con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta última conocida desde la semana pasada.

Al margen de este 'encuentro' con Biden, Sánchez se ha reunido con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y según Moncloa también hay previsto un contacto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Europa Press

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project