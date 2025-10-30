Sánchez sostiene que Begoña Gómez no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido desde la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que su esposa, Begoña Gómez, "nada tuvo que ver" con el rescate de la aerolínea Air Europa, defendiendo que así lo atestiguan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la vez que ha sacado a colación los contratos vinculados al hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez se ha referido a la situación de Begoña Gómez por primera vez en su comparecencia en el Senado al ser preguntado por la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, por si podía aclarar el papel de su esposa en el rescate de Air Europa.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que Begoña Gómez "nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa", insistiendo en que así lo dice la Guardia Civil: "Para algunas formaciones políticas los informes de la UCO son la Biblia cuando les viene bien, y cuando les vienen mal pues lo dejan a un lado".

Y ha continuado preguntándose "de manera retórica" qué diría el PP "si la Administración hubiera dado un millón y medio de euros a una determinada empresa": "Y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas".

AchaCA A LA ULTRADERECHA LAS INSINUACIONES DE TRANSEXUALIDAD

Durante su intervención, Carla Delgado ha asegurado que le es "imposible" ponerse en la piel de Begoña Gómez y en el "brutal acoso" que cree que ha recibido con la campaña "de llamarla Begoño e insinuar que era una mujer transexual como si esto fuera denigrante o despectivo".

Sánchez ha querido contestar estas afirmaciones de Carla Delgado recordando que este asunto está judicializado después de una denuncia que interpuso Begoña Gómez a una tertulia por llamarle "Begoño".

En este contexto, ha achacado estas cuestiones a la ultraderecha y ve una "cierta lógica" en estos ataques, porque, según ha dicho, también lo habían insinuado con la esposa de Manuel Macron (Francia) o la mujer de Barack Obama (Estados Unidos).