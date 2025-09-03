Sánchez ve "un fracaso" la respuesta de Europa en Gaza y lamenta un "doble rasero" con la guerra de Ucrania

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como "un fracaso" la respuesta de Europa en la Franja de Gaza y ha lamentado un "doble rasero" entre la guerra de Ucrania y los ataques a Palestina que, en su opinión, "amenaza con socavar" la posición global de Occidente.

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en el diario inglés 'The Guardian', antes de reunirse este miércoles en Londres con su homólogo británico Keir Starmer, y en la que ha calificado el asalto de Israel al territorio palestino como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales en el siglo XXI.

Sánchez se ha mostrado satisfecho de que otras naciones europeas hayan seguido el ejemplo de España reconociendo al Estado palestino, si bien ha lamentado que la respuesta de Europa al conflicto en Oriente Próximo ha sido pobre y "un fracaso".

"También es una realidad que, dentro de la Unión Europea, hay países divididos sobre cómo influir en Israel. Pero, en mi opinión, es inaceptable y no podemos aguantar más si queremos aumentar nuestra credibilidad ante otras crisis, como la que enfrentamos en Ucrania", ha afirmado.

Al hilo, el jefe del Ejecutivo ha señalado que las causas de las guerras en Ucrania y en Gaza "son completamente diferentes" pero que, sin embargo, "el mundo mira a la Unión Europea y también a la sociedad occidental y se pregunta: '¿Por qué aplican un doble rasero con respecto a Ucrania y con respecto a Gaza?'".

ESTADOS UNIDOS ESTÁ TRATANDO DE PONER FIN AL ACTUAL ORDEN INTERNACIONAL

Sánchez ha reafirmado que España era un "socio fiable" en la OTAN y que está intentando preservar "la mejor relación" con la Casa Blanca, independientemente de quién estuviera al mando en Washington.

"Con el debido respeto, mantenemos un enfoque pragmático en nuestra relación con Estados Unidos", ha afirmado, recordando que no obstante ambos países tienen "una visión diferente sobre cómo afrontar los desafíos que enfrentan el mundo y nuestras sociedades".

El presidente del Gobierno ha definido como un grave error que Estados Unidos haya decidido abandonar el Acuerdo de París y reducir las contribuciones a los programas de ayuda y a la Organización Mundial de la Salud, aunque ha afirmado que la retirada de Washington de las instituciones globales podría permitir que otros desempeñen un papel internacional más importante.

"La realidad más impactante a la que nos enfrentamos es que el principal artífice del orden internacional ahora está debilitando este orden internacional, y eso no será positivo ni para la sociedad estadounidense ni para el resto del mundo, especialmente para los países occidentales", ha añadido.

Aunque ha valorado que "en política, como en la vida, cuando se deja un vacío, siempre hay alguien que lo llena. Y creo que eso es lo que también estamos presenciando en algunos países del este de Asia", y que puede ser "una oportunidad para la Unión Europea y también para Reino Unido".

JUECES QUE HACEN POLÍTICA Tras ser preguntado por sus críticas a jueces, ha insistido en que "la gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo", pero que "hay algunos jueces que están haciendo política". "Esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas", ha relatado el jefe del Gobierno.