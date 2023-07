Sánchez visita Kiev en el arranque de presidencia española de la Unión Europea

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llegó este sábado a Kiev para dar inicio a la presidencia española de la Unión Europea (UE) y expresar la "solidaridad" del bloque con el país en guerra.

Durante su visita tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que sigue reclamando más celeridad en las entregas de armas occidentales.

"Ya en Kyiv. He querido que el primer acto de la presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa [Volodimir Zelenski]. Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea. Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa", dijo Sánchez en Twitter.

Dieciséis meses después de la invasión rusa de Ucrania, Kiev asegura estar librando batallas "feroces" como parte de su contraofensiva que empezó el mes pasado.

La visita del jefe de gobierno español se produce antes de una cumbre de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania, a finales de este mes donde se abordará la relación futura entre Ucrania y la alianza militar occidental.

Sánchez anunció la visita durante una cumbre de la UE el jueves, asegurando que el objetivo es demostrar el "apoyo inquebrantable" de la UE a Kiev.

Ucrania recibió el estatus de candidato a la UE hace un año y espera comenzar las negociaciones formales este año sobre los pasos a seguir.

Kiev también dijo esta semana que había llegado el momento de que la OTAN aclare su postura sobre la candidatura de Ucrania.

- Contraofensiva -

En las últimas semanas las fuerzas ucranianas reivindicaron avances limitados en su contraofensiva para recuperar el territorio que Rusia capturó después de lanzar su invasión a gran escala, en febrero del año pasado.

Sin embargo el comandante en jefe militar de Ucrania, Valery Zaluzhny, dijo el viernes en una entrevista al Washington Post que los planes de contraofensiva de su país se han visto obstaculizados por la falta de armas adecuadas, desde aviones de combate modernos hasta municiones de artillería.

"Me molesta" afirmó, explicando que, en su lugar, los países occidentales no lanzarían una ofensiva a gran escala sin tener primero una superioridad aérea, lo que no ocurre según él porque todavía no llegaron los cazas F-16 prometidos por sus aliados.

Por su parte el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo el viernes que Washington y sus aliados están trabajando para abastecer a Ucrania.

"Les estamos dando tanta ayuda como sea humanamente posible", indicó Milley, explicando que Estados Unidos todavía está en conversaciones con Ucrania para proporcionarle aviones F-16 y misiles de precisión de tipo ATACMS.

Sin embargo reconoció que hay impaciencia con el ritmo de la contraofensiva. "Claro, va un poco lenta, pero eso es parte de la naturaleza de la guerra", dijo.

Un funcionario estadounidense confirmó a la AFP el viernes que el director de la CIA, William Burns, viajó recientemente a Ucrania, donde se reunió con sus homólogos en el país así como con el presidente Zelenski.

Durante su viaje, Burns reafirmó "el compromiso de Estados Unidos de compartir inteligencia para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa", dijo el funcionario estadounidense.

