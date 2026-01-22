Sancho anota y Aston Villa gana para clasificarse a octavos de la Liga Europa

Jadon Sancho facturó su primer gol con la camiseta de Aston Villa, catapultando el jueves al club inglés a una victoria 1-0 ante Fenerbahçe para avanzar a los octavos de final de la Liga Europa con un partido de anticipación

El Olympique de Lyon también selló su boleto a los octavos de final al salir triunfante 1-0 ante Young Boys en Berna, y el Friburgo alemán se sumó a ellos al derrotar a Maccabi Tel Aviv por el mismo marcador

Lyon y Aston Villa comparten el liderato de la fase de liga, ambos con 18 puntos tras acumular seis victorias y una derrota. Friburgo está un punto detrás en el tercer lugar

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados avanzan automáticamente después de ocho jornadas a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al 24to puesto disputarán playoffs de ida y vuelta para avanzar

Sancho, quien llegó a Aston Villa en un préstamo por una temporada del Manchester United, aprovechó un centro desviado de Matty Cash para darle la victoria al conjunto de Birmingham

Unai Emery, el técnico de Aston Villa, logró sobrellevar varias bajas por lesión, entre ellas el capitán John McGinn y el mediocampista defensivo Boubacar Kamara

Emery ha ganado el trofeo de la Liga Europa cuatro veces con los clubes Sevilla y Villarreal

Ainsley Maitland-Niles anotó para Lyon en el tiempo de descuento de la primera mitad para que el equipo francés superara a Young Boys

Un gol tardío de Igor Matanovic le dio el triunfo a Friburg ante su oponente de Israel

Joachim Soltvedt convirtió un penal en el décimo minuto del tiempo de descuento para que el equipo noruego Brann rescatara un empate 3-3 contra Midtjylland, que dejó al club danés en el cuarto lugar con 16 puntos

El Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini perdió 2-0 en su visita al PAOK griego. Andrija Živković y Giorgos Giakoumakis hicieron los goles en el segundo tiempo

FC Porto y Viktoria Plzen empataron 1-1. Samu desperdició un penal para los portugueses luego que el capitán del cuadro checo, Matěj Vydra, tocara el balón con la mano y recibiera la tarjeta roja directa. El atacante turco Deniz Gül salió de la banca y anotó el tanto del empate en el último minuto para Porto

Celtic empata

Celtic, que acabó con 10 hombres, marcó el regreso del entrenador Martin O’Neill a Europa con un empate 2-2 en el feudo del Bologna de la Serie A de Italia

Reo Hatate adelantó a Celtic temprano antes de recibir dos tarjetas amarillas en sucesión y ser expulsado a los 34 minutos. El conjunto escocés amplió la ventaja a través de Auston Trusty al final de la primera mitad

Bologna en la segunda mitad para rescatar un punto mediante los goles de Thijs Dallinga y Jonathan Rowe

Sturm ayuda

El Sturm Graz de Austria usó un uniforme especial en su partido contra Feyenoord sin el nombre de su patrocinador de cerveza. Debido a una prohibición de publicidad de alcohol en los Países Bajos, los jugadores del Sturm vistieron camisetas negras con un mensaje en letras blancas que decía: "Detener la violencia contra las mujeres", parte de la iniciativa del club "Sturm Ayuda"

Sturm dijo que la UEFA "respondió de manera muy útil y abierta" a su solicitud de cambio. Una edición limitada de las camisetas ha estado a la venta mientras que las usadas en Róterdam estaban destinadas a ser subastadas después del partido que Feyenoord ganó 3-0

