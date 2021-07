sancionan a integrantes selección sóftbol de méxico por tirar a basura uniformes olímpicos

(Actualiza con comunicado de Federación Sóftbol)

Ciudad de méxico, 29 jul (reuters) - las integrantes de la selección femenina de sóftbol que compitió en los juegos de tokio no podrán tomar parte del próximo ciclo olímpico tras dejar los uniformes en botes de basura de la villa olímpica tras ser cuartas en tokio, dijo el jueves el presidente del comité olímpico mexicano (com), carlos padilla.

Fotografías publicadas por las boxeadoras olímpicas mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón en sus redes sociales muestran los uniformes del equipo de sóftbol en los botes de basura de la villa olímpica de Tokio.

"Repruebo total y enérgicamente esta penosa situación, seguramente ya no se sienten mexicanas. Mientras nosotros estemos en el COM estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez", dijo Padilla citado por varios medios locales.

"Como sacaron indebidamente las colchas y hasta las almohadas pues seguramente ya no les cabía en sus maletas la ropa y entonces hicieron de lado la representatividad ofendiendo a todos los mexicanos porque no solo son uniformes con los colores patrios, sino con el escudo y el nombre del país", agregó.

El próximo ciclo olímpico va desde la finalización de los Juegos de Tokio hasta el inicio de los de 2024 en París, e incluye las competencias que se realicen en ese periodo como son Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Copas del Mundo.

La selección mexicana de sóftbol, representada por jugadoras que nacieron en Estados Unidos pero de padres mexicanos, perdió el martes 3-2 ante la selección de Canadá el partido por la medalla de bronce.

"Sobre la decisión de dejar los uniformes usados, tenían que hacer espacio en sus maletas", dijo en una entrevista a TV Azteca el presidente de la Federación Mexicana de Sóftbol (FMS), Rolando Guerrero.

Posteriormente, la federación informó en un comunicado que realizará una investigación para sancionar a las responsables de los hechos.

"Estamos igualmente indignados con la(s) jugadoras(s) y se realizará una investigación a fondo para encontrar a la(s) responsable(s) de estos actos, aplicando las debidas sanciones", informó la FMS.

"Extendemos una disculpa a todo México por este hecho y nos comprometemos a llegar hasta sus últimas consecuencias", agregó. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco. Editado por Javier Leira y Rodrigo Charme)

Reuters