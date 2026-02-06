Sanciones obligan a Rusia a descargar nafta en transferencia STS y centros de almacenamiento: operadores

MOSCÚ/NUEVA DELHI, 6 feb (Reuters) - Rusia elevó los flujos de exportación de nafta a transferencias de barco a barco (STS) y centros de almacenamiento portuarios, mientras los principales compradores reducen las importaciones bajo la presión de las sanciones occidentales, informaron operadores y mostraron datos de LSEG.

Desde que entró en vigor el embargo total de la Unión Europea sobre los productos petroleros rusos en febrero de 2023, la mayor parte de la nafta rusa se ha dirigido a Oriente Medio y Asia. India y Taiwán han sido dos de los principales compradores asiáticos, pero las recientes sanciones de Estados Unidos han llevado a ambos países a reducir sus compras.

Según datos de LSEG, Taiwán no ha importado nafta rusa desde principios de 2026, en comparación con los 2,7 millones de toneladas importadas en 2025.

A medida que los comerciantes evitaban los cargamentos rusos, los buques cisterna que transportaban un total de unas 180.000 toneladas de nafta desde los puertos estadounidenses aparecieron en ruta hacia el puerto de Mailiao en Taiwán, entre otros vendedores, mostraron datos de transporte marítimo.

India importó un promedio de 200.000 toneladas al mes de nafta rusa el año pasado, pero sus compras se han reducido casi a la mitad, ya que los compradores afirman que solo aceptarán cargamentos de entidades no sancionadas.

Según datos de LSEG, de los tres cargamentos embarcados en el puerto ruso de Ust-Luga, en el Báltico, en diciembre, dos —con un total de unas 100.000 toneladas— fueron descargados en la India a principios de febrero, mientras que el tercero, un envío de 23.000 toneladas, sigue a la espera de ser descargado.

Las exportaciones de nafta desde los puertos rusos a Venezuela también se han reducido a cero este año, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en diciembre el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entraran o salieran del país latinoamericano.

Venezuela utiliza nafta para diluir su petróleo extrapesado y hacerlo transportable.

Los datos de LSEG muestran que, de los petroleros cargados con nafta en los puertos rusos en diciembre, un cargamento inicialmente destinado a Venezuela sigue a la deriva a la espera de órdenes, mientras que otro de 60.000 toneladas ha sido redirigido a Omán.

Con los principales compradores alejándose de los suministros rusos, los comerciantes han recurrido cada vez más a las operaciones STS cerca de Port Said, Egipto, así como a los centros de almacenamiento de Singapur, Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos y Malasia, muestran datos de transporte marítimo.

Los barriles almacenados podrían mezclarse y revenderse en los mercados asiáticos y africanos, según fuentes del mercado.

Los comerciantes también señalan el aumento de los envíos de nafta desde los puertos rusos a Brasil y Togo, donde se utilizan principalmente para mezclar gasolina, aunque algunos volúmenes también pueden almacenarse y reexportarse. (Reportaje de Reuters en Moscú con información adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi. Edición de Susan Fenton.)