Sanders acusa a Kyrsten Sinema de "sabotear" las propuestas demócratas tras su salida del partido

El senador demócrata por Vermont Bernie Sanders ha acusado a su antigua compañera Kyrsten Sinema de haber ayudado a "sabotear" algunas de las principales políticas de la formación dentro de la cámara alta, días después de que ella anunciara que dejaba el partido para afiliarse como independiente, poniendo así en peligro la débil mayoría que tenían dentro del Senado.

"Ella tiene sus razones (...) Creo que los demócratas no están tan entusiasmados con alguien que ayuda a sabotear algunas de las leyes más importantes que protegen los intereses de las familias trabajadoras y los derechos al voto", ha dicho.

"Creo que tiene que ver con sus aspiraciones políticas del futuro en Arizona, pero para nosotros, creo, nada ha cambiado mucho en términos del funcionamiento del Senado de Estados Unidos", ha valorado Sanders en un diálogo para CNN.

Sinema anunció este fin de semana que dejaba la formación, lo que significa que los demócratas pasarán a contar con 48 escaños, más tres independientes --el propio Sanders, Angus King y ella--, por los 49 de los republicanos. "Nada cambiará en cuanto a mis valores o mi comportamiento", adelantó la senadora por Arizona.

No obstante, el Partido Demócrata es consciente de que en los últimos dos años han tenido que asegurarse de que Sinema cumpliera con la disciplina de voto del partido en casi cualquier proyecto de ley para que tuviera alguna posibilidad de ser aprobado ya que en la anterior legislatura existía empate en la cámara alta.

Así, desde 2013, año en el que entró en la Cámara de representantes, y hasta 2020, Sinema ha votado en contra de las propuesta de su partido más que casi cualquier otro miembro del Congreso. Su media de apoyo es del 69 por ciento, muy por detrás del 90 por ciento del demócrata promedio.

"Me he registrado como independiente de Arizona. Sé que algunas personas pueden estar un poco sorprendidas por esto, pero en realidad creo que tiene mucho sentido. Nunca he encajado perfectamente en ningún partido", anunció Sinema, que, por otro lado, no ha confirmado que se presente a la reelección por su escaño en 2024.

"Quitarme de la estructura partidista, no solo es fiel a quién soy y cómo opero, también creo que proporcionará un espacio a muchas personas en todo el estado y el país, que también están cansadas del partidismo", argumentó.

Sin embargo, son muchos los que consideran que Sinema se habría pasado al bando independiente del Senado debido a la dificultad de vencer en unas primarias demócratas debido a sus bajos índices de popularidad, mientras los representantes por Arizona Rubén Gallego y Greg Stanton, surgían como potenciales rivales.

Cuestionado sobre si apoyará a un hipotético candidato demócrata frente a Sinema, Sanders si bien ha pedido esperar a conocer quién será la propuesta que surja desde Arizona, ha zanjado que apostará por aquellos progresistas y "personas con agallas" para enfrentarse a "los poderosos intereses" de algunos.

Europa Press