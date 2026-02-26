Sandra Cisneros es invitada a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras

NUEVA YORK (AP) — Sandra Cisneros, una de las incorporaciones de este año a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, admite que desde hace mucho tiempo quería formar parte.

“Sentía que estaba esperando a que alguien me invitara a bailar. Me sentía como una tímida literaria en el rincón, porque nunca me invitaban”, dijo Cisneros, cuyos libros incluyen favoritos como “The House on Mango Street” ("La casa en Mango Street") y “Woman Hollering Creek and Other Stories” ("El arroyo de la Llorona y otros cuentos").

“Hay algunos clubes de los que no me interesa formar parte, pero en este sí quería estar”, agregó, y señaló que amistades suyas como la poeta Joy Harjo ya estaban dentro.

Cisneros figura entre los 11 nuevos miembros de número elegidos este año, anunció la academia el jueves. Entre los demás están el escritor de viajes Pico Iyer, los poetas Marie Howe y Carl Phillips, el narrador Rick Moody y el actual poeta laureado de Estados Unidos, Arthur Sze, quien se suma a predecesores como Harjo, Billy Collins y Tracy K. Smith.

La pintora abstracta Joan Snyder está entre los artistas visuales que serán incorporados esta primavera, junto con la pintora y grabadora Elizabeth Peyton, la arquitecta y educadora Mónica Ponce de León, el artista y cineasta Alfredo Jaar y el fotógrafo Stephen Shore.

“Ya sea a través del entorno construido, el lente de una cámara, la pincelada de un cuadro o los versos de la poesía o la prosa, estos nuevos miembros han puesto el foco en una forma de arte", dijo el presidente de la academia, Kwame Anthony Appiah, en un comunicado. "Muestran lo que significa mirar de cerca la historia, el poder, la intimidad, el lugar. Su obra amplía el registro cultural, y nos enorgullece contarlos entre nosotros”.

La academia también sumó a tres artistas a una categoría honoraria que incluye, entre otros artistas extranjeros de Estados Unidos, a Meryl Streep y Bob Dylan: la autora y crítica rusa Maria Stepanova y la narradora argentina Luisa Valenzuela, ambas destacadas críticas de sus gobiernos, y la pintora Marlene Dumas, nacida en Sudáfrica y que ahora vive en los Países Bajos.

Los nuevos miembros serán incorporados durante una ceremonia en mayo en el complejo beaux arts de la academia en Upper Manhattan. La autora Zadie Smith pronunciará el discurso principal —el Blashfield Address.

La academia, una sociedad honorífica fundada en 1898, está dividida en categorías de literatura, música, arte y arquitectura. Tiene 300 miembros de número, y los nuevos integrantes son elegidos por los miembros actuales para cubrir las vacantes que se producen tras la muerte de alguno (no hubo vacantes en música durante el último año). Entre otros miembros de la academia hay desde los autores Robert Caro y Louise Erdrich hasta los músicos John Adams y Wynton Marsalis, y artistas como Jasper Johns y Maya Lin.

Un portavoz de la academia declinó decir quién nominó a Cisneros, y citó la política de confidencialidad de la organización.

Durante su entrevista, Cisneros se refirió a la reciente muerte del ganador del Óscar Robert Duvall. Recordó haberlo conocido en la década de 1990 en un evento en la Universidad del Norte de Texas que incluyó baile de tango, una pasión de larga data de Duvall. En un momento, él la invitó a bailar. Ella se negó.

“Estaba demasiado desconcertada para aceptar”, comenta. “La gente me pregunta si me arrepiento de no haber aceptado bailar con Duvall. No bailé con él, pero no tengo ningún arrepentimiento. Simplemente me alegró que me lo pidiera”.