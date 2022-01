Sandra Gómez: "Lo he dado todo y pienso que lo hemos hecho bien"

La piloto madrileña Sandra Gómez confesó este viernes, tras conseguir finalizar su primer Dakar, que lo ha dado "todo" en la prueba para conseguir un "buen" resultado, al mismo tiempo que aseguró que le gustaría volver a correr el raid el año pasado.

"Lo hemos conseguido, hemos llegado a la meta. Así que me siento muy agradecida. Lo he dado todo lo que he podido y pienso que lo hemos hecho bien, manteniendo la calma cada día. Sólo hemos tenido dos caídas y no ha supuesto nada grave. Mi Husqvarna ha ido perfecta, así que solo puedo dar las gracias a mi equipo por todo su trabajo. Me gustaría volver el año que viene, así que vamos a trabajar para hacerlo realidad. De nuevo, muchas gracias a todos por ayudarme", indicó Gómez en declaraciones facilitadas por el departamento de prensa de la piloto.

La de Cercedilla, el decimonoveno mejor piloto que se estrenaba en este Dakar, quiso agradecer todo el apoyo recibido. "Durante la vuelta al campamento, he estado repasando todo lo que me ha pasado en estos últimos tres meses. Cómo he entrenado, cómo he corrido, todo lo que se puede mejorar si vuelve a haber una nueva oportunidad para estar aquí... Me acuerdo mucho de toda la gente que me ha ayudado, sobre todo, económicamente. Es una pasada lo que cuesta todo para llegar aquí", concluyó la piloto del Xraids Experience Clínicas Cres.