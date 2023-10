"Con lo que Villarejo dice de Jan, me quedo jodido. Espero que no sea verdad"

BARCELONA, 3 Oct. 2023 (Europa Press) -

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell coment√≥ este martes en RAC1 y en Catalunya R√†dio lo "jodido" que se qued√≥ al escuchar al excomisario Villarejo comentar que el entorno del ahora presidente blaugrana Joan Laporta dio informaci√≥n para encarcelar a Rosell, que estuvo dos a√Īos en prisi√≥n preventiva pese a ser absuelto y considerado inocente.

"Quiero saber la verdad y deseo muchísimo verme con Jan. Tenemos que encontrarnos, él y yo, y luego los tres (también con Bartomeu) y que nadie ponga palos en las ruedas. Toca hacerlo por nuestro bien y el del club", apuntó Rosell.

En este sentido, quiere que Laporta se explique cara a cara. "Quiero que me lo diga él a la cara. Entonces sabré si es verdad o no. Me hace pensar que todo esto es falso. Me llamó pero no lo quise coger porque estaba muy enfadado", aclaró.

"Aunque me cre√≠ todo el resto y dej√© aparcado el comentario sobre Laporta, debes entender que me remueva la cabeza. No quiero creerme que Jan sea as√≠. Siempre hemos tenido una relaci√≥n de amor y desamor", a√Īadi√≥ Rosell.

Sin creerse a Villarejo, sin pensar que Laporta o alguien de su entorno facilitara la persecución a la que fue sometido Rosell hasta acabar en prisión, el exmandatrio sí tiene claro que sólo Laporta tiene en su tejado aclarar las cosas.

"Quiero seguir pensando que este puzzle me lo han manipulado y que las piezas están mal puestas. Sé cuando Jan miente, y si lo ha hecho y me lo explica puedo llegar a entenderlo. Si no lo ha hecho y me lo explica, le daré un abrazo", aseguró Sandro Rosell, quien confirmó que Joan Laporta le llamó y le dejó un mensaje --que tiene por abrir-- tras escuchar a Villarejo en RAC1.

"Lo vi pero lo he dejado por abrir. Cualquier peque√Īo detalle que no me cuadra me da much√≠simas vueltas, y lo de Villarejo me afect√≥. Cuando me llam√≥ pens√© que era mejor no cogerlo porque estaba enfadado. Tengo ganas que nos veamos tranquilamente, primero √©l y yo solos y luego con Bartomeu. Ya hay suficiente de tanta tonter√≠a. Estoy cansado", reiter√≥.

Adem√°s, pide a Joan Laporta que, a nivel personal y no desde el FC Barcelona, se querelle contra Villarejo si lo que dijo en antena es falso. "¬ŅSi no es verdad, por qu√© lo ha dicho el se√Īor Villarejo? No entiendo que haya puesto en medio de todo esto al se√Īor Laporta. Creo que √©l deber√≠a de defender su honor con una querella contra esta acci√≥n que espero que no fuera verdad", aport√≥.