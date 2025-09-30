Sangre X Sangre, hermanos unidos por la cumbia norteña

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los hermanos Kyke y Germán Salas no son nuevos en la música, la llevan en su sangre.

Sus abuelos tocaban instrumentos y su padre es un melómano, al igual que ellos mismos lo son ahora. Comenzaron a presentarse de manera profesional, cada uno por su cuenta. Kyke formaba parte del grupo urbano-norteño Dezigual. Germán se había presentado con otros músicos en festivales y la Arena Monterrey, en su ciudad natal.

“Ya tenemos años en este rollo, no somos nuevos”, dijo Kyke en una entrevista en la Ciudad de México. “Gire por todo Estados Unidos, en México, también aquí en la república mexicana en muchas partes”.

Germán es virgo, tiene 32; Kyke tiene 26, es leo. Entre sus músicos de referencia destacan Bobby Pulido, Emilio Navaira y Cardenales de Nuevo León, aunque también son seguidores de Selena Quintanilla, Kumbia Kings y Pesado.

Hace aproximadamente un año decidieron enfocarse en su primer álbum como dúo y así surgió “Sangre x Sangre” el cual es una fusión de los géneros que les hacen felices al interpretar y bailar.

“Nuestro álbum es divertido, versátil”, dijo Germán. “Con todos los géneros que a nosotros nos gusta, como el rock, el pop, la salsa, todo eso viene ahí, lo urbano, obviamente”.

Pero sin dejar de lado su base de cumbia norteña.

Uno de sus principales aliados fue el compositor mexicano Roberto Luna quien colaboró con los hermanos en cinco de los temas del álbum y los acompañó durante la entrevista. Sus letras son muy actuales y tienen vocabulario cotidiano.

Otra de sus colaboradoras es la cantante e influencer Domelipa en “ASÍ ASÍ”.

“Yo soy amigo de Domelipa de hace muchos años”, dijo Kyke. “A nosotros nos llega esta canción que se llama ’ASÍ ASÍ” que debía de llevar la voz de una mujer… Decidimos mandársela, contestó, le encantó”.

Domelipa también viajó a Monterrey para grabar el video del tema con ellos.

Una de las canciones favoritas de los hermanos es “QEPD” (iniciales para “que en paz descanse”), sobre una relación extinta pero superada para bien.

“Ya sanaste, ya bloqueado, en paz descanse nuestro amor”, dijo Kyke. “Yo ya sané, ya no me vengas a molestar porque yo ya soy un pajarito libre”.

Los hermanos recomiendan escuchar “NI TE EXTRAÑO” como una segunda parte de esa canción.