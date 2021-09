Sanidad advierte de la importancia de hablar de "dosis adicionales" en lugar de "terceras dosis" de la vacuna

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha hecho hincapié este miércoles en la importancia de hablar de "dosis adicionales" de la vacuna de la Covid-19 y no de "tercera dosis", ya que estas están destinadas a personas que no han podido completar su inmunización por su patología de base o por los tratamientos que siguen.

"Si finalmente se pusiera en personas mayores, sí hablaríamos de tercera dosis, teniendo en cuenta también que esas personas mayores tienen una evolución en sus defensas diferente que otras personas con otra edad", ha matizado Aparicio durante el encuentro 'Desayunos POP: la importancia de la vacunación en personas con enfermedad crónica'.

En este sentido, ha aclarado que no todos los pacientes crónicos necesitan la dosis adicional de la vacuna de la Covid-19, pues muchos de ellos pueden desarrollar la respuesta inmunitaria "sin problemas".

En cuanto al posible uso de serologías para saber a qué pacientes inocular la dosis adicional, Aparicio ha señalado que "no es necesario, ya que hay muchos tests que no son suficientemente sensibles para detectar si una persona ha desarrollado inmunidad". Además, ha precisado que hace falta estudiar no solo la inmunidad que generan los anticuerpos, sino también la inmunidad celular, "que tiene un papel fundamental".

"Estamos vacunando poblacionalmente a millones de personas, lo que proporciona referencias y, en ese sentido, eso va definiendo que nuestra estrategia de vacunación se vaya actualizadno regularmente, y que recoja todas las evidencias que vamos juntando a nivel internacional", ha apuntado.

Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Francisco Javier Carrasco, también es un "error" el uso de la expresión "dosis de recuerdo". "Es una dosis adicional para personas que no respondieron a esa vacunación de la forma esperada, por tanto, no hablemos de tercera dosis, ni de dosis de recuerdo, sino de administración de dosis adicional, dirigida específicamente a una población muy vulnerable", abunda.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene (SEMPFPH), Rafael Manuel Ortí, ha explicado que la pauta completa de vacunación no es la misma para todas las personas.

"Diferenciemos entre la población que ya está protegida con una pauta vacunal estandarizada de dos dosis o de una tras haber pasado la infección y las pautas que necesitan determinadas personas que tienen una inmunidad alterada", ha señalado, para añadir que "es ético que los recursos se prioricen para cubrir la seguridad de la población, es decir, vacunar con dos o tres dosis a cada persona de manera individualizada, teniendo en cuenta su situación vital".

Además, añade que este criterio se debería ampliar a nivel internacional, ya que "no es ético utilizar terceras dosis para personas sanas mientras la mitad del mundo está todavía sin vacunar".

Campaña de vacunación frente a la gripe

En cuanto a la campaña de vacunación de la gripe, Aparicio ha anunciado que comenzará a final de octubre o principios de noviembre. "No tenemos urgencia porque se mantienen las medidas de protección para la Covid-19 y nos gustaría, cuando tengamos claro si ponemos tercera dosis en los mayores, acompañarla de la vacuna de la gripe para facilitar el proceso de vacunación común en los centros de Atención Primaria y residencias", ha avanzado la directora general de Salud Pública.

Al respecto, la responsable del área de Vacunas de la Sociedad Española Médicos Generales y de Familia (SEMG), Isabel Jimeno, ha opinado que "poner ambas vacunas juntas facilitaría subir las coberturas de la gripe, que actualmente se encuentran en el 54 por ciento en población de riesgo". Con todo, para aumentar dicha tasa de inmunización, Jimeno también ha instado al Ministerio a hacer una campaña de la gripe "tan fuerte como la del año pasado". Por ello, ha reclamado una captación más activa de los pacientes, sobre todo aquellos con patología crónica.

Calendario vacunal para "toda la vida"

Los expertos también han puesto sobre la mesa que, al hablar de vacunación, no hay que referirse al calendario para niños o para adultos, sino a un "calendario para toda la vida" que hay que implementar al conjunto de la población, especialmente a las personas con enfermedades crónicas, sin tener en cuenta la edad, para que puedan tener esa cartilla "al día" y prevenir cualquier tipo de enfermedad infecciosa, siempre teniendo como referencia a su profesional sanitario.

En este sentido, miembro de la junta directiva de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Inés Losa, ha explicado que "padecer una enfermedad crónica aumenta el riesgo de complicaciones en caso de desarrollar una enfermedad infecciosa, como es el caso de la COVID-19, por ejemplo", por esto ha dicho que "es fundamental para los pacientes crónicos y sus cuidadores conocer de qué estrategias dispone el Sistema Nacional de Salud y cuáles se están estudiando desarrollar en un futuro cercano para poder formar parte de la solución y estar correctamente tratados y protegidos".