Sanidad buscará incorporar el empaquetado genérico al Anteproyecto de Ley del tabaco en la fase de audiencia pública

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado este jueves que su intención es incorporar el empaquetado genérico al Anteproyecto de Ley del tabaco durante la fase audiencia pública, y es que se trata de una medida que no ha sido incluida de primeras por una falta de acuerdo en el Gobierno de coalición.

“Con respecto al empaquetado genérico, desde el Ministerio de Sanidad siempre hemos defendido que es una medida importante. Es una medida más (...) Y le queda mucho trámite. Nosotros esperamos incorporar el empaquetado genérico”, ha expresado García durante una rueda de prensa en la que ha presentado una campaña contra el vapeo en los jóvenes.

Además, ha defendido que el actual documento recoge otras medidas muy importantes como los espacios libres de humo o la equiparación legal del tabaco convencional y los nuevos dispositivos como los vapeadores.

Cabe destacar que diferentes organizaciones sanitarias y contra el tabaco han reclamado en numerosas ocasiones la inclusión del empaquetado genérico, una norma que elimina los colores, logotipos y reclamos publicitarios de las cajetillas, convirtiéndolas en envases estandarizados con advertencias sanitarias visibles y contundentes, lo que reduce su atractivo, incrementa la percepción de riesgo y facilita que los fumadores den el paso de dejarlo.

Por otro lado, ha mostrado su esperanza de poder tramitar en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de los productos del tabaco y derivados a lo largo de este año, una norma que se complementa con el anteproyecto al incluir una prohibición de los aromatizantes en los vapeadores.