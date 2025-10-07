Sanidad comenzará por Andalucía un estudio "más pormenorizado" sobre los programas de cribado de cáncer

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este martes que se va a comenzar a realizar un estudio "más pormenorizado" sobre los programas de cribado de cáncer a nivel nacional, y que comenzará por Andalucía, tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en esta comunidad.

"El seguimiento de los programas de cribado es muy desigual en el territorio español (...) Hay comunidades que abarcan a más del 80% de su población, y hay comunidades que no llegan al 30% de su población (...) Vamos a hacer ahora un estudio más pormenorizado, pero por supuesto vamos a empezar por la Junta de Andalucía", ha declarado García durante una entrevista en el programa Directo al Grano de La 1, recogida por Europa Press.

Tras ello, ha subrayado que no se puede "fallar justo en la prevención" de uno de los tres cánceres que cuentan con un cribado en España, junto con el de colon y el de cérvix, y que se trata de un fallo del modelo sanitario andaluz, que "hace aguas" por seguir la "misma guía política del Partido Popular de privatizar y no invertir".

Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha apuntado a una disfunción de los sistemas informáticos, la ministra ha destacado que se trata de un "fallo estructural" del modelo sanitario de la comunidad.

"Yo no creo que sea un fallo informático, creo que es un fallo estructural. No es una disfunción de casos, sino es una disfunción estructural del sistema", ha insistido.

García también se ha hecho eco de algunas denuncias que apuntan a una situación que ocurre desde hace meses, motivo por el que ha considerado que la Junta de Andalucía no tiene el "control" de estos programas de cribado, y que no se trata de un "fallo puntual que se pueda solucionar con un software informático".

Aunque ha subrayado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debe "asumir las responsabilidades" sobre esta cuestión, ha opinado que "no va a faltar tiempo" para que delegue la responsabilidad al Gobierno español.

"Nunca, cuando hay una crisis del Partido Popular, nunca asumen ni sus competencias ni sus responsabilidades", ha manifestado la ministra.