Sanidad concederá la medalla de la Orden Civil de Sanidad a los sanitarios de Gaza

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que el departamento que dirige concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios que están realizando su labor en Gaza. "Se la vamos a conceder a partir de la mano de Raúl Incertis, porque estamos orgullosos de todos aquellos que, a pesar de todas las dificultades, a pesar del genocidio, siguen estando allí, dedicando 24 horas a salvar la vida de sus compatriotas", ha señalado García durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press. Así, la ministra ha explicado que recientemente se reunió con el médico español Raúl Incertis, que estuvo en Gaza unos meses trabajando y quien le mostró una documentación de lo que estaba ocurriendo en los hospitales de allí.

"Me pidió que por favor se diera la documentación a todos los dirigentes de este país, al presidente y también al señor Abascal y al señor Feijóo, cosa que hice en el Congreso de los Diputados, para una cosa muy clara, muy sencilla: nunca podrán decir que no sabían que esto estaba pasando", ha manifestado García.

Asimismo, la ministra ha indicado que España realizará una quinta misión de evacuación de niños y niñas gazatíes para que "puedan ser cuidados, tratados y curados". En este punto, ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP que ofrezcan sus hospitales para atender a estos niños.

"Queremos hacer un llamamiento a las comunidades del PP para que se sumen a esta ola de solidaridad y también ofrezcan los hospitales de sus comunidades. Como les decía, España está alumbrando el camino", ha subrayado García.