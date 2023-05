Sanidad desmiente que haya propuesto a los sindicatos aumentar la obligatoriedad de guardias hasta los 60 años

El Ministerio de Sanidad ha desmentido que haya propuesto a los sindicatos en el marco de las negociaciones del Estatuto Marco aumentar la obligatoriedad de las guardias de los médicos hasta los 60 años, cuya edad máxima se sitúa en estos momentos en 55.

"En ningún momento el Ministerio ha puesto sobre la mesa esta cuestión", han asegurado fuentes ministeriales a Europa Press este jueves.

Según han denunciado varios sindicatos en los últimos días, el Ministerio incluyó en el borrador de la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de la Sanidad, que se está negociando actualmente con los representantes de los trabajadores, este aumento de las guardias en una disposición adicional.

En concreto, CCOO criticó la semana pasada que el documento presentado por el Ministerio planteaba una serie de medidas que "suponen un retroceso en derechos", como que "aumentan a 60 años la edad para solicitar la exención de noches y guardias".

Sin embargo, desde el Ministerio insisten en que no es una propuesta realizada desde Sanidad y que la edad obligatoria para realizar las guardias seguirá siendo hasta los 55 años. A partir de esa edad, "quien quiera seguir haciendo guardias podrá hacerlas como hasta ahora".

En un comunicado conjunto realizado este miércoles, AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi (SME), el Sindicato Médico de Navarra y los representantes autonómicos de CESM en Aragón, La Rioja y Galicia calificaron de "intolerable que el Ministerio de Sanidad simplemente se plantee aumentar la edad de hacer guardias obligatorias".

"Las guardias afectan fundamentalmente a médicos y facultativos y esta medida sería la gota que colmara el vaso de la paciencia de la profesión médica", señalaron estos sindicatos.

Las negociaciones sobre el Estatuto Marco no están siendo nada fáciles hasta el momento. La semana pasada, CSIF, CCOO y UGT anunciaron que se levantaban de la mesa de negociación ante la "falta de avances" desde el Ministerio de Sanidad.

Para CSIF, en concreto, el documento presentado por el Ministerio es "decepcionante": "Supone una absoluta falta de respeto porque no recoge las necesidades del SNS para garantizar los niveles adecuados de calidad asistencial y la dignificación de los trabajadores, después del papel jugado durante y después de la pandemia".

Por su parte, CCOO aseguró que, por el momento, "no ha habido suficientes avances en la negociación con el Ministerio", ya que, como recordó CSIF, no se contempla "de manera efectiva" la implantación de la jornada de 35 horas semanales, por ejemplo.

UGT también afeó la actitud del Ministerio porque no incluía, entre otros asuntos, "sustancialmente" la clasificación profesional del personal de los centros sanitarios. "No entendemos la actitud del equipo ministerial, que traslada un texto confuso que no aclara como debe quedar la clasificación profesional del personal estatutario", denunciaron.

