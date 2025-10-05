Sanidad ofrecerá asistencia médica a los españoles de la flotilla para evaluar posibles daños "que hayan podido sufrir"

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Sanidad ofrecerá asistencia médica a los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla que aterrizan este domingo en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para evaluar posibles daños "que hayan podido sufrir" en Israel.

"Desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad hemos traído un equipo médico para poderles dar asistencia médica que ellos quieran y para poder evaluar cualquier tipo de daño que hayan podido sufrir", ha trasladado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones en el canal '24 Horas', recogidas por Europa Press, explicando que habrá personal médico en Barajas para realizar una primera evaluación voluntaria.

Preguntada por cómo valora la respuesta del Ejecutivo respecto a la situación de la flotilla en Israel, la ministra ha respondido que le consta que tanto el Ministerio de Exteriores como el consulado en Tel Aviv "han estado trabajando todo lo que han podido para que hoy estén aquí estos activistas retenidos de manera ilegal".

"Venimos a darles todo nuestro calor, todo nuestro apoyo, a decirles que no han estado solos, que han tenido a toda una ciudadanía detrás pendiente de ellos, preocupados por ellos y que para nosotros ha sido un gesto de valentía", ha defendido.

Cuestionada también por cuándo llegarán a España los 28 españoles restantes que aún se encuentran en Israel, García ha apuntado que, hasta dónde sabe, "en los próximos días vendrán el resto" y que, desde el Gobierno están haciendo "todo lo posible" para que "lleguen lo antes posible" y para "romper este bloqueo y este genocidio", si bien "hasta ahora" no saben "nada".

"Esperamos que sigan viniendo el resto de la gente que ha sido secuestrada por el Estado de Israel. Gracias a todos aquellos activistas y todos aquellos ciudadanos que se han echado a la calle para decir que no al genocidio, no a la impunidad y no a la violación de la justicia internacional", ha sentenciado.