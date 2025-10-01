Sanidad pedirá a las CCAA en Consejo Interterritorial sus datos sobre prevención en cáncer de mama, cervix y colon

LA NACION

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Ministra de Sanidad, Mónica García, pedirá a las CCAA dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sus datos sobre prevención en cáncer de mama, cervix y colon, tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

"En función de los datos que den emprenderemos algunas acciones u otras", ha señalado la ministra, quien lamentaba que haya CCAA que "no creen en sus propios servicios de salud".

"Uno de los elementos fundamentales de los servicios de salud es la prevención; aquellas comunidades que no están ejerciendo sus funciones y sus competencias en materia de detección precoz o en materia de prevención están fallándole a sus ciudadanos en materia de protección de su salud", ha advertido durante la presentación del último Informe sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

