Sanidad publica una guía para que los padres puedan acompañar a sus hijos en el quirófano

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves una guía de recomendaciones para facilitar que los padres o tutores puedan acompañar a los menores de edad durante una intervención quirúrgica, una acción que busca promover una atención "más humana y cercana" en el ámbito pediátrico.

La guía indica que el acompañamiento deberá realizarse sin que los padres interfieran en la actividad clínica, y deberán estar bajo la supervisión directa del equipo asistencial, para lo que se han definido una serie de normas "claras" para los acompañantes, incluidas restricciones de comportamiento y requisitos de higiene.

En el protocolo se establece que la presencia de los padres será voluntaria y deberá estar previamente planificada, priorizando aquellos casos en menores de cinco años y en pacientes con necesidades especiales, siempre que las condiciones clínicas y estructurales lo permitan. De hecho, se han excluido aquellas situaciones de urgencia vital, limitaciones de espacio o razones de seguridad sanitaria.

Permitir que los menores estén acompañados por una persona de referencia ayuda a tranquilizarlos, mejora su colaboración con el equipo sanitario y contribuye a que toda la experiencia sea menos estresante tanto para ellos como para sus familias, pudiendo también reforzar aspectos de seguridad como el cumplimiento del ayuno o la revisión de contraindicaciones.

Entre las recomendaciones se contempla desde la consulta preanestésica, donde se informa y autoriza la participación del acompañante, hasta la fase de recuperación postanestésica, pasando por el acceso a quirófano, la preparación higiénica del entorno y el desarrollo de la inducción, así como para otras áreas como radiología intervencionista, oncología pediátrica o procedimientos ambulatorios.

Asimismo, se prevé un sistema de evaluación del protocolo mediante encuestas de satisfacción y revisiones periódicas, con el fin de garantizar su mejora continua y adaptación a la evidencia científica disponible.

"¿Sabes ese momento en el que tu hijo o tu hija entran en el quirófano y tú te quedas fuera con un nudo en la garganta? El Ministerio de Sanidad ha elaborado una guía para que los padres puedan acompañar a sus hijos hasta que se duerman con la anestesia. Es una medida que parece sencilla, pero que es de enorme valor para las familias", ha declarado en un vídeo la ministra de Sanidad, Mónica García.

Tras ello, ha explicado que el hecho de que un niño pequeño o con autismo pueda "entrar de la mano de su madre" o que pueda "mirar a su padre" y sentirse seguro es un gesto que "reduce el miedo y mejora la atención", y es que en el texto se reconoce que el momento previo a la operación puede generar nerviosismo o miedo en el 60% de los menores.

García también ha subrayado que se trata de algo que ya se realiza en muchos lugares de España, y que este documento aclara cómo hacerlo de forma "segura, con higiene y sin interrumpir" el trabajo del equipo, que siempre deberá dar el visto bueno. "Es un pasito más hacia una sanidad más cotidiana, más cercana y más empática, porque cuidar también es acompañar", ha concluido la ministra. Este documento ha sido coordinado por la Subdirección General de Calidad Asistencial de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, y desarrollado con la colaboración de los departamentos de humanización de las comunidades autónomas, profesionales sanitarios y sociedades científicas como la Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) y la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP).