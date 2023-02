Sanidad recomienda ingresar en Unidades de Aislamiento de Alto Nivel a las personas con virus de Marburgo

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta han aprobado el 'Protocolo de actuación para la detección precoz y manejo de casos de enfermedad por virus Marburgo' en el que, entre otros asuntos, aconseja ingresar a las personas contagiadas en Unidades de Aislamiento de Alto Nivel.

Este virus, que tiene un periodo de incubación de entre 5 y 10 días donde no se transmite, provoca una enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor de cabeza y odinofagia. De hecho, en el 50-80 por ciento de los pacientes, se produce un debilitamiento rápido acompañado por síntomas gastrointestinales, molestias abdominales, náuseas intensas, vómitos y diarrea en un plazo de 2 a 5 días.

La intensidad de la enfermedad se incrementa a los 5-7 días con erupción maculopapular y síntomas hemorrágicos como petequias, sangrado de mucosas y gastrointestinales. Además, y tal y como se refleja en el informe, los síntomas neurológicos (desorientación, convulsión y coma) pueden ocurrir en etapas posteriores de la enfermedad.

El inicio de la transmisibilidad está relacionado con la viremia y con la aparición de los primeros síntomas, si bien durante el periodo de incubación, en el cual las personas infectadas están asintomáticas, no se detecta el virus en sangre ni en los fluidos corporales por lo que no se transmite el virus. Por tanto, la transmisibilidad comienza cuando se desarrollan los síntomas y ésta persiste mientras haya virus en la sangre.

Actualmente, no existe tratamiento específico, aunque la terapia de apoyo (líquidos intravenosos, oxígeno suplementario, electrolitos, etc.) puede mejorar significativamente el resultado clínico. No obstante, se están desarrollando algunos productos farmacéuticos como inmunoterapéuticos, interferones o antivirales para combatir la enfermedad.

Concretamente, antivirales como faviparavir y remdesivir parecen ser ventajosos en primates no humanos, pero aún no hay evidencia clara de su beneficio en el humano. Tampoco hay ninguna vacuna autorizada, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha autorizado las vacunas 'Zabdeno' y 'Mvabea' para la profilaxis posexposición de la enfermedad por el virus del Ébola.

Ante esta situación, Sanidad señala en el informe que los casos en investigación y los casos confirmados se notificarán de forma urgente a los servicios de salud pública de las comunidades autónomas y desde ahí al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

La información de los casos confirmados se enviará a través de la herramienta de vigilancia SiViEs (siguiendo la ficha correspondiente a la notificación de fiebres hemorrágicas víricas) que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología. Además, desde el CCAES se transmitirá la información a los organismos nacionales e internacionales establecidos.

Del mismo modo, aconseja descartar paludismo que pueda justificar el cuadro clínico mediante la realización de un test rápido, que se recomienda realizar a la cabecera del paciente con objeto de minimizar el movimiento de muestras y la participación de más personas en el manejo de muestras potencialmente infectadas. Por el contrario, se desaconseja hacer frotis/gota gruesa por el riesgo potencial de producción de aeroso.

Además, al tratarse de un virus clasificado en el nivel de riesgo biológico 4, las muestras clínicas a utilizar en diagnóstico molecular, antes de inactivarse, deben manipularse en laboratorios de nivel de riesgo biológico 3.

Aislamiento de casos en investigación

Los casos en investigación o confirmados deben usar mascarilla quirúrgica desde su identificación y durante el transporte y la hospitalización. Además, Sanidad considera que se deberán ingresar en habitación individual (con baño propio) con puerta cerrada con acceso restringido a personal esencial para la atención y cuidado del paciente y estar localizada en una zona poco transitada.

Europa Press