Sanidad reconoce la Covid persistente, la celiaquía y las secuelas de la polio como enfermedades crónicas

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Sanidad ha reconocido la Covid persistente, la celiaquía, el dolor crónico no oncológico y las secuelas de la polio como enfermedades crónicas, incluyéndolas en el Plan Operativo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado en la red social 'X' el consenso alcanzado con todas las comunidades autónomas para dar luz verde a este plan. Según ha señalado, los gobiernos autonómicos deberán ahora "activar rutas asistenciales y seguimiento multidisciplinar para garantizar cuidados y derechos" a estos pacientes. La Estrategia de Abordaje de la Cronicidad es un pilar fundamental para fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS), promoviendo una atención integrada, equitativa y centrada en las personas. La Atención Primaria (AP) tiene un papel clave en este enfoque, como eje central para coordinar la atención sanitaria, garantizar la cercanía al entorno del paciente y liderar la atención domiciliaria, crucial para personas en situación de complejidad clínica o social, siendo muy necesaria la coordinación sociosanitaria entre niveles y sectores para conseguir mejorar dicha atención. El nuevo Plan Operativo para el periodo 2025-2028, al que ha tenido acceso Europa Press, pretende dar continuidad al enfoque integral de atención a las enfermedades crónicas, consolidando los principios y objetivos establecidos en 2021 tras la evaluación de la Estrategia y avanzando hacia su aplicación efectiva. Para ello, recoge la experiencia acumulada durante estos años e incorpora recomendaciones concretas orientadas a responder a necesidades específicas de las personas con problemas crónicos de salud. De este modo, tiene como objetivo servir de instrumento operativo para favorecer una atención más integrada, proactiva y centrada en las personas, que refuerce la cohesión del SNS y garantice respuestas adaptadas a la diversidad de situaciones que plantea la cronicidad España. LÍNEAS DE ACTUACIÓN El plan recoge distintas líneas de actuación para cada una de las cuatro nuevas patologías incorporadas. Para la Covid persistente, apuesta por establecer circuitos asistenciales específicos y protocolos de seguimiento multidisciplinar para personas con síntomas prolongados tras la Covid-19, garantizando una respuesta adaptada, integral y basada en la evidencia. En el caso de la enfermedad celíaca, insta a mejorar el diagnóstico precoz y la formación de los profesionales y del paciente, promoviendo su empoderamiento para garantizar un adecuado control de la enfermedad y una adherencia efectiva a la dieta sin gluten. Del mismo modo, para las secuelas de la polio, insiste en fortalecer la detección y ofrecer un cuidado integral que brinde una atención coordinada y personalizada. Por último, respecto del dolor crónico no oncológico, llama a fomentar un enfoque multidisciplinar basado en la evidencia para mejorar el control del dolor, reducir el uso excesivo de analgésicos, especialmente los opioides, y promover alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, seguras y eficaces.

